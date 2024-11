Doo Group fortalece su alcance global con la licencia CySEC para Doo Financial

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 15 de noviembre de 2024/PRNewswire/ -- Doo Group se enorgullece de anunciar que Doo Financial, una de sus marcas, ha obtenido una nueva licencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). Este logro refuerza el compromiso de Doo Group de proporcionar un entorno comercial seguro y regulado para sus clientes en todo el mundo.

Ampliación del alcance regulatorio

La incorporación de la licencia CySEC pone de relieve el amplio marco regulatorio de Doo Group, que ya abarca múltiples jurisdicciones financieras, entre ellas Reino Unido, Australia, Hong Kong y Malasia. Este hito estratégico refleja la dedicación de Doo Group a garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias internacionales y priorizar la seguridad del cliente. Como autoridad supervisora europea, CySEC ofrece un entorno regulatorio sólido y se espera que mejore la confianza del cliente. Para Doo Group, este nuevo hito regulatorio refuerza su reputación como proveedor de servicios financieros confiable y de confianza.

"La obtención de la nueva licencia de CySEC es un hito importante para Doo Financial, ya que marca un paso clave en nuestro continuo crecimiento y expansión estratégica. Este logro no solo refuerza nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de excelencia regulatoria, sino que también consolida nuestra posición como una institución financiera confiable y de confianza en Europa. Al alinearnos con los rigurosos requisitos de CySEC, estamos mejor posicionados para ofrecer mejores servicios a nuestros clientes, fomentar una mayor transparencia y garantizar la estabilidad a largo plazo en un panorama financiero cada vez más complejo y dinámico". Costas Kappai, Doo Financial EU

Fortalecimiento de la confianza del cliente

Doo Financial EU, la sucursal europea de Doo Financial, está ahora en condiciones de prestar servicios a clientes de toda Europa bajo las directrices de una Autoridad de Supervisión Europea. Los clientes europeos se beneficiarán de las protecciones regulatorias de CySEC, incluida la seguridad de los fondos de los clientes y prácticas comerciales transparentes, lo que garantiza una experiencia comercial segura y confiable. Este desarrollo permite a Doo Financial EU ofrecer su conjunto de servicios financieros y productos comerciales a un público más amplio, respaldado por la credibilidad y la supervisión de CySEC.

Al ampliar su alcance regulatorio, Doo Group continúa fortaleciendo su posición en el mercado financiero global, lo que permite a los clientes operar con confianza. La licencia de CySEC es otro paso hacia la consecución de la visión de Doo Group de convertirse en un líder en servicios financieros.

Acerca de Doo Group

Fundado en 2014 y con sede en Singapur, Doo Group es un proveedor internacional de servicios financieros centrado en FinTech. Con operaciones en 10 líneas de negocio principales (entre ellas, corretaje, gestión patrimonial, pagos y marketing digital), nos dedicamos a ofrecer soluciones financieras integrales que permitan a nuestros clientes explorar un futuro mejor.

