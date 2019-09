DOTSCREEN seleccionada para desarrollar la interfaz de usuario de TV de Freesat

Publicado 13/09/2019 16:59:45 CET

PARÍS, 13 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- DOTSCREEN [http://www.dotscreen.com/index.php?lang=en], la compañía especialista en aplicaciones de vídeo multipantalla y en interfaces de usuario, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada por Freesat como desarrollador de la interfaz de usuario del operador para su próximo descodificador compatible con HbbTV.

Con sede en París, DOTSCREEN es uno de los desarrolladores de aplicaciones HbbTV con más experiencia. La compañía ya ha colaborado con Freenet TV en Alemania y Fransat en Francia, otros dos importantes operadores europeos de satélites que utilizan la tecnología HbbTV. Otros clientes de de DOTSCREEN con tecnología HbbTV son TF1 y France Télévisions en Francia, SVT en Suecia, ERT en Grecia y France 24 en Europa.

Chandan Rajah, Director de Tecnología de Freesat: "Nuestra colaboración con DOTSCREEN se ha convertido una asociación en expansión y ha sido fundamental para el éxito de la tercera generación de nuestra gama de productos. Les estamos muy agradecidos por haber hecho todo lo posible y mostrar una sólida profesionalidad y dedicación a la hora de hacer las entregas a tiempo bajo una inmensa presión. A medida que Freesat crece y se amplía, vemos a DOTSCREEN como un socio clave para lograr nuestro éxito."

Acerca de DOTSCREEN:

DOTSCREEN [http://www.dotscreen.com/index.php?lang=en] diseña y desarrolla aplicaciones multipantalla e IU (disponibles en smart TV, receptores de TV, consolas de videojuegos, smartphones, tablets, smartwatches, refrigeradores conectados a Internet, etc.) para las principales empresas de medios de comunicación, telecomunicaciones y electrónica (Disney, HBO, ESPN, Fox, Turner, CBS, Orange, Vodafone, Telefónica, Freenet, TF1, Beinsports, Mediaset...). La compañía también otorga licencias para sus propias aplicaciones y su propia interfaz de usuario (TV Everywhere, VOD/SVOD, EPG, meteorología, radio, etc.).

Acerca de FREESAT:

Freesat es la plataforma de televisión por satélite sin suscripción del Reino Unido, que ofrece un excelente servicio de TV gratuita, con posibilidad de grabación, junto con los últimos servicios de streaming, catch-up y "pay as you go". Lo primero y más importante es que nuestros espectadores obtengan los mejores contenidos y opciones, así como un valor sorprendente. Pero también somos innovadores, ambiciosos y ágiles, ya sea incorporando nuevos servicios a nuestra plataforma, buscando nuevas formas de apoyar a los canales que trabajan con nosotros o exportando nuestra tecnología a emisoras de nuevos territorios. Invertimos nuestros beneficios en el negocio para poder seguir ofreciendo una gran experiencia de usuario a todos nuestros clientes.

Fundada en 2007 por la BBC y la ITV, Freesat llega a 2 millones de hogares cada semana y está disponible vía TV y decodificador (STB). Nuestros clientes tienen acceso a una amplia gama de canales que ofrecen entretenimiento, noticias y programación infantil, así como favoritos y programación a la carta, como BBC iPlayer, ITV Hub, YouTube y Netflix.

www.freesat.co.uk [http://www.freesat.co.uk/]

