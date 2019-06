EAACI Annual Congress 2019, S. aureus es un factor de riesgo que contribuye a las alergias alimenticias

Publicado 03/06/2019 13:00:06 CET

EAACI Annual Congress 2019, S. aureus es un importante factor de riesgo que contribuye a las alergias alimenticias en niños con dermatitis atópica

LISBOA, Portugal, 3 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- 'S. aureus podría ser un factor de riesgo importante contribuyente a la alergia alimenticia en los niños con dermatitis atópica según los resultados de un estudio de nueva publicación realizados por el profesor du Toit y presentados hoy durante el Presidential Symposium on Immunomodulation in Food Allergy (Practall 2018). Estos resultados se publicaron hace dos días en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, siendo presentados por primera vez durante la sesión del congreso.

"Aún no conocemos los mecanismos exactos que han llevado de una dermatitis atópica a una alergia de alimentos, pero nuestros resultados sugieren que Staphylococcus aureus podría ser un factor de riesgo importante que contribuye a estos resultados", afirmó la doctora Olympia Tsilochristou, principal autora de este documento. Este estudio presenta los resultados de un análisis secundario de exploración sobre los datos de un estudio revolucionario Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) del que el profesor Lack ha sido el director en el King's College London. Los autores han demostrado que los niños con dermatitis atópica severa (AD) y/o alergia a los huevos que tuvieron colonización de piel con S. aureus padecieron unos valores superiores sIgE frente al cacahuete y huevo blanco en oposición a lo que nunca fueron colonizados con S. aureus. Hay que indicar que estos resultados fueron independientes de la severidad AD.

Además, se ha demostrado que los niños con colonización S. aureus de piel y/o nasal fueron más propensos a que su alergia de huevos persistiera hasta la edad de 5 o 6 años. Esto es importante, ya que la mayor parte de los niños con alergia a los huevos suelen superar esta alergia en estos puntos de tiempo. Hay que destacar que los autores indicaron además que niños con S. aureus de piel y/o nasal tuvieron una media de posibilidades superior para desarrollar alergia a los cacahuetes a pesar del hecho de que fueron alimentados con cacahuetes desde su entrada en el estudio. Estos resultados también fueron independientes en relación a la severidad AD.

"El papel de S. aureus deberá considerarse en estudios futuros destinados a la inducción y mantenimiento de la tolerancia a los alérgenos alimenticios en niños con AD", comentó el profesor du Toit, coautor de este artículo y principal autor de las publicaciones previas LEAP. El profesor Lack llegó a la conclusión al destacar: "Otros estudios prospectivos longitudinales evalúan S. aureus con técnicas más avanzadas y estudios intervencionales que erradican S. aureus en una infancia primaria ayudarán a dilucidar este papel en el desarrollo de AD o de las alergias alimenticias".

Estos resultados de estudio son importantes según el análisis realizado para la corrección de la severidad AD. Los descubrimientos anteriores realizados con los documentos sobre la colonización de S. aureus en AD están asociados a la sensitización de los alimentos y alergias, pudiendo estar fundados de forma conjunta por la severidad AD. S. aureus ha estado implicada en el desarrollo y severidad de las enfermedades atópicas, como AD, rinitis alérgica y asma, y los descubrimientos presentados hoy en el Presidential Symposium amplían estas observaciones hacia el desarrollo de las alergias en los alimentos, independientemente de la severidad AD.

La EAACI quiere agradecer la oportunidad de destacar la dinámica de la nueva generación de alergólogos dentro de su membresía. La doctora Olympia Tsilochristou, con sede central en el King's College London, es un Junior Member activo de la academia, y fue premiado una vez con el EAACI Clinical Fellowship.

