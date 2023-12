EAGLYS, Mitsui y Quantinuum colaboran para construir una plataforma de análisis de datos (IA) (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- EAGLYS, Mitsui y Quantinuum colaboran para construir una plataforma de análisis de datos (IA) resistente a la computación cuántica utilizando claves de cifrado reforzadas por computación cuántica

TOKIO, CAMBRIDGE, Inglaterra y Broomfield, Colo., 13 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- En asociación, EAGLYS, Inc., Mitsui & Co., Ltd., y Quantinuum han integrado Quantum Origin en el producto de computación segura DataArmor de EAGLYS, reforzando la plataforma contra la amenaza cuántica a los datos cifrados.

Mitsui y EAGLYS han utilizado tecnología de computación segura para construir una plataforma que permite a institutos de investigación y empresas colaborar de forma segura utilizando los datos y modelos de IA de los demás. DataArmor mantiene de forma exclusiva la confidencialidad y seguridad de los datos sensibles y los modelos de IA mediante el cifrado homomórfico, una tecnología que permite realizar análisis de los datos mientras siguen cifrados. Esto evita que los datos cifrados se revelen cuando se comparten, protegiendo a las organizaciones y su propiedad intelectual frente a ciberamenazas avanzadas.

EAGLYS ha integrado ahora Quantum Origin, la única solución del mundo que utiliza la potencia de los procesos de computación cuántica para reforzar de forma demostrable las claves de cifrado, como parte de su plataforma de análisis de datos (IA) resistente a la cuántica. Esta integración refuerza la resistencia de DataArmor frente a la amenaza de un ataque basado en la informática cuántica.

Se espera que los ordenadores cuánticos impulsen importantes innovaciones en el futuro y generen un valor aproximado de 100 billones de yenes en 20351. Al mismo tiempo, el desarrollo de la tecnología de computación cuántica supone una nueva amenaza para las medidas de seguridad criptográficas que protegen la confidencialidad de los datos y las comunicaciones cifrados. RSA, uno de los algoritmos criptográficos más utilizados, pronto podría ser descifrado por los ciberdelincuentes para dejar al descubierto datos confidenciales. No está claro cuándo un ordenador cuántico será capaz de descifrar el cifrado existente, pero las organizaciones están cada vez más preocupadas por los ataques de ciberseguridad denominados "Hackear ahora, descifrar después". Una encuesta reciente de Deloitte reveló que más del 50%2 de los ciberprofesionales creen que su organización corre el riesgo de sufrir este ataque, en el que terceros malintencionados roban y almacenan datos cifrados para descifrarlos cuando la tecnología de computación cuántica esté disponible.

Como contramedida frente a estas posibles amenazas, las organizaciones deben reforzar la protección del cifrado de los datos y los modelos de IA mediante el uso de algoritmos criptográficos poscuánticos y el endurecimiento de las claves criptográficas.

Los institutos de investigación y las empresas necesitan cada vez más colaborar utilizando los datos y modelos de IA de los demás para acelerar la innovación en el desarrollo de materiales químicos, el descubrimiento de fármacos, el análisis financiero y las tendencias del comercio minorista. Para mantener la confidencialidad y seguridad de los datos y modelos de IA utilizados en estas colaboraciones, la plataforma DataArmor de EAGLYS combina el cifrado totalmente homomórfico basado en la criptografía lattice y la entropía derivada de la cuántica de Quantum Origin para la generación de claves con el fin de reforzar la protección frente a un ataque basado en la computación cuántica. En el futuro, las tres empresas seguirán desarrollando nuevos casos de uso de esta plataforma.

"Nos complace colaborar en este avanzado proyecto con Quantinuum, una empresa de computación cuántica de talla mundial, y nuestro valioso socio Mitsui & Co. Esta colaboración es una iniciativa importante para nuestro negocio y mejorará nuestra plataforma de Cifrado Homomórfico, permitiéndonos crear nuevo valor para nuestros clientes a través de la IA y los datos en un entorno altamente seguro. Al desplegar la plataforma de IA resistente a la cuántica junto con las tres empresas, esperamos aumentar aún más el valor para el cliente a través del intercambio seguro de datos y la IA en las industrias química, médica, financiera y minorista", destacó Hiroki Imabayashi, fundador y consejero delegado de EAGLYS Inc.

"Gracias a esta colaboración, podemos presentar una plataforma de análisis de datos (IA) resistente a la cuántica capaz de crear nuevo valor utilizando la tecnología de computación segura de EAGLYS. Estamos convencidos de que, al combinar la tecnología de computación segura de EAGLYS con Quantum Origin, DataArmor se convertirá en una solución cada vez más importante para prepararse ante las posibles amenazas que puedan acompañar a la comercialización de los ordenadores cuánticos. Seguiremos colaborando con ambas empresas y nos centraremos en la obtención de nuevos valores para el cliente mediante la combinación de la computación segura y la tecnología cuántica", declaró Koji Naniwada, director general adjunto y director técnico Senior del Departamento de Innovación Cuántica de la División de Desarrollo Corporativo de Mitsui & Co., Ltd.

Duncan Jones, director de Ciberseguridad de Quantinuum, añadió: "El refuerzo de las claves de cifrado es fundamental para proteger los datos sensibles en la era post-cuántica, y Quantum Origin es la única tecnología del mundo que refuerza de forma demostrable la generación de claves. Con la integración de Quantum Origin, EAGLYS garantiza la seguridad e integridad de los datos de sus clientes".

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una de las mayores empresas integradas de computación cuántica del mundo, formada por la combinación del hardware líder mundial de Honeywell Quantum Solutions y el middleware y las aplicaciones líderes en su clase de Cambridge Quantum. Quantinuum acelera la computación cuántica y el desarrollo de aplicaciones en química, ciberseguridad, finanzas y optimización. La empresa emplea a más de 480 personas, entre ellas 350 científicos, en nueve centros repartidos por Estados Unidos, Europa y Japón.

Acerca de Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. es una compañía global de comercio e inversión con presencia en más de 60 países y una diversa cartera de negocios que cubre una amplia gama de industrias.

La empresa identifica, desarrolla y hace crecer sus negocios en colaboración con una red global de socios de confianza, incluidas empresas líderes mundiales, combinando sus fortalezas geográficas e intersectoriales para crear valor sostenible a largo plazo para sus accionistas.

Mitsui ha establecido tres iniciativas estratégicas clave para su actual Plan de Gestión a Medio Plazo: apoyar a las industrias para que crezcan y evolucionen con suministros estables de recursos y materiales, y proporcionando infraestructuras; promover una transición global hacia energías renovables y bajas en carbono; y capacitar a las personas para que lleven una vida sana mediante la prestación de asistencia sanitaria de calidad y el acceso a una buena nutrición.

Visite https://www.mitsui.com/jp/en/index.html si desea más información.

Acerca de EAGLYS Inc.

EAGLYS es una empresa que proporciona una plataforma de IA que utiliza IA y Cifrado Homomórfico. La empresa crea nuevo valor mediante la colaboración de datos de diversas industrias, como la química, la manufacturera, la médica y la minorista. Particularmente en el campo de la química, EAGLYS proporciona soluciones que cambian significativamente las prácticas de la industria.

Visite https://www.eaglys.co.jp/product/alchemi... si desea disponer de más información

Notas

1 Quantum Computing Is Becoming Business Ready , Boston Consulting Group, 2023

2 Harvest Now, Decrypt Later Attacks Pose a Security Concern as Organizations Consider Implications of Quantum Computing , Deloitte Study, 2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2299116...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eaglys-mitsui-y-quantinuum-colaboran-para-construir-una-plataforma-de-analisis-de-datos-ia-302013942.html