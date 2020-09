La EBRD Know How Academy ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas a superar la crisis

ALMATY, Kazakstán, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo ha lanzado el programa "Know How to...in a Crisis", un eje de aprendizaje y asesoramiento online para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MSMEs) a navegar por los retos del COVID-19 y otras situaciones de crisis.

BIENVENIDO A LA KNOW HOW ACADEMY

En asociación con los Crown Agents, la EBRD ha creado un eje de conocimiento e información de gestión de crisis online diseñado específicamente para las micro y pequeñas empresas que son quienes más necesitan asistencia para gestionar el impacto del coronavirus.

Alojada en la plataforma de aprendizaje de EBRD, la Know How Academy, el eje online "Know How to...in a Crisis" ofrece formación interactiva, vídeos de expertos en el sector e información vital específica del país sobre recursos para MSMEs.

Las principales consultoras empresariales EY y PwC se encuentran entre las organizaciones que ofrecen información valiosa y recursos al programa.

Visite www.ebrd.com/ebrd-know-how-academy [http://www.ebrd.com/ebrd-know-how-academy] para acceder a:

-- Materiales de formación interactiva adecuada, incluyendo cuestionarios, estudios de caso y herramientas de planificación empresarial -- Vídeos de expertos del sector que comparten sus experiencias de operar una empresa durante un crisis y salir al otro lado -- Información sobre fuentes locales de asistencia financiera

ENTRE LAS VENTAJAS DEL PROGRAMA SE INCLUYEN:

Gratuito: El uso del programa es totalmente gratis.

Accesible: Todos los módulos y el contenido del programa están disponibles en inglés, árabe, ucraniano, turco y ruso y puede accederse a través de todos los dispositivos.

Interactivo: El contenido es muy interactivo, con e-learning modular y otros recursos como listas de comprobación, cuestionarios y herramientas de planificación.

Simple: La plataforma es sencilla de utilizar y puede completarse en el tiempo libre para adaptarse a los intensos horarios laborales.

AYUDANDO A CREAR UNA EMPRESA MÁS RESILIENTE

El programa "Know How to...in a Crisis" se centra en cinco pilares empresariales clave:

1. Gestión de crisis: Sus clientes y proveedores 2. Gestión de crisis: Fundamentos de la gestión financiera 3. Gestión de crisis: Financiar su firma 4. Gestión de crisis: Su personal: su activo clave ­­ 5. Gestión de crisis: Retos de gestión y liderazgo

Acceda a los recursos sobre la marcha.

Para la mejor experiencia móvil, descargue la app "Go.Learn" en su App Store, e inserte www.ebrdknowhowacademy.com [http://www.ebrdknowhowacademy.com/] en la pantalla de ajuste cuando se le solicite.

