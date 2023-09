(Información remitida por la empresa firmante)

- EchoStar y The Things Industries colaboran para la conectividad híbrida por satélite y terrestre de dispositivos IoT

Las empresas mostrarán la capacidad Plug-and-Play para conexiones en tiempo real sin fisuras en toda Europa en The Things Conference

MILTON KEYNES, Inglaterra, 21 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- EchoStar Mobile Limited, una empresa de EchoStar (Nasdaq: SATS), y The Things Industries han anunciado hoy una colaboración para desplegar soluciones híbridas de Internet de las Cosas (IoT) por satélite y LoRa® a empresas de toda Europa. Las empresas han incorporado las capacidades de IoT por satélite de EchoStar a The Things Stack, un servidor de red LoRaWAN fiable y basado en la nube, que permite a los clientes conectar dispositivos IoT para comunicaciones bidireccionales en tiempo real a través de redes satelitales o terrestres utilizando un nodo genérico de doble transporte.

"Con la simplicidad plug-and-play, esta colaboración entre EchoStar Mobile y The Things Network permite que los transportes terrestres y por satélite se integren fácilmente en el mismo nodo o módulo para aplicaciones IoT", explicó Telemaco Melia, vicepresidente y director general de EchoStar Mobile. Es un gran avance que permite despliegues IoT rentables con cobertura sin fisuras para que los clientes puedan estar seguros de que sus dispositivos permanecen conectados en cualquier momento y lugar, dentro del área de servicio, incluso en los lugares más remotos".

"Hasta ahora, la tecnología LoRa estaba confinada por los límites de la infraestructura terrestre. El enfoque innovador e integrado de EchoStar para la conectividad por satélite rompe esta barrera. Nuestra colaboración ofrece todas las características clave de nuestro nodo genérico combinadas con el amplio alcance de la red de EchoStar para permitir un acceso LoRaWAN universal y sin problemas, esté donde esté el usuario", declaró Wienke Giezeman, consejero delegado de The Things Industries.

La colaboración introduce la conectividad por satélite en el servidor de red LoRaWAN de The Things Stack y su Generic Node Concept Edition, lo que permite a los clientes ampliar el alcance y la fiabilidad de sus dispositivos IoT conectados con un solo clic. Con la capacidad satelital -y una prueba gratuita por tiempo limitado para cada dispositivo conectado- las empresas pueden ampliar sin esfuerzo sus despliegues de IoT a lugares remotos y desafiantes.

El año pasado, EchoStar Mobile presentó su red IoT paneuropea habilitada para LoRa, que ahora ofrece conectividad LoRa bidireccional en tiempo real a clientes de toda Europa. La integración con The Things Stack Cloud impulsa esta oferta a escala mundial, impulsando la continuidad del servicio en varios países para clientes de sectores como los servicios públicos, el transporte, la logística y la tecnología agrícola.

En el principal evento LoRaWAN del mundo, The Things Conference, que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en Ámsterdam, las empresas mostrarán la conectividad IoT híbrida satélite-terrestre junto con la edición del concepto de nodo genérico de The Things Industries.

Acerca de EchoStar

EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) es un proveedor de servicios de tecnología y redes de primera línea que ofrece soluciones para consumidores, empresas, operadores y administraciones públicas en todo el mundo bajo sus marcas Hughes®, HughesNet® y EchoStar®. En Europa, EchoStar opera bajo su filial EchoStar Mobile Limited y en Australia, la empresa opera como EchoStar Global Australia. Para más información, visite www.echostar.com y siga a EchoStar en Twitter y LinkedIn.

Acerca de The Things Industries

The Things Industries está a la vanguardia del suministro de soluciones de servidor de red LoRaWAN. A través de The Things Stack, ofrece un conjunto completo de servicios y herramientas que garantizan la gestión segura de millones de dispositivos LoRaWAN en producción en todo el mundo. Su producto estrella, The Things Stack Cloud, ofrece una suscripción en la nube totalmente gestionada y respaldada por SLA, que ayuda a las empresas de todo el mundo.

©2023 EchoStar. Hughes y HughesNet son marcas registradas de Hughes Network Systems, LLC, una compañía EchoStar.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542434/...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2215032...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/echostar-y-the-things-industries-colaboran-para-la-conectividad-hibrida-301933588.html