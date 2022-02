Eclat Media Group selecciona a Tata Communications para transmitir el deporte en Asia (1)

Los nuevos canales de deportes de Eclat, SPOTV y SPOTV2, producirán y distribuirán de forma remota comentarios en distintos idiomas con el Ecosistema de Medios de Tata Communications

MUMBAI, India y SINGAPUR, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitador del ecosistema digital global, y Eclat Media Group , una de las principales emisoras de contenidos deportivos globales, anuncian hoy la ampliación de la emisión de contenidos deportivos de Eclat a los espectadores de los países asiáticos, como Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia. Este nuevo acuerdo permite que los nuevos canales de Eclat Media Group, SPOTV y SPOTV2, emitan más de 4.000 horas de contenido al año.

Tata Communications Media Ecosystem, junto con los servicios de Video Connect y Satellite Uplink, permitirá a los comentaristas de SPOTV y SPOTV2 superponer los comentarios en su idioma local, que se añadirán a las transmisiones de vídeo de los espectadores de las regiones correspondientes. Los aficionados de toda Asia podrán ahora ver sus deportes mundiales favoritos con los comentarios en su idioma preferido, ampliando así el alcance de los contenidos a millones de nuevos espectadores potenciales.

"Es un placer para nosotros contar con Tata Communications, una empresa que facilita el ecosistema digital global, como nuestro valioso socio de red. A medida que ampliamos la distribución de nuestros contenidos en toda la región, pretendemos centrarnos en el crecimiento de contenidos localizados y relevantes para los distintos mercados. Con esta emocionante asociación, SPOTV y SPOTV2 pueden lograr una localización perfecta y la entrega de nuestros contenidos deportivos de primera calidad a los aficionados de toda Asia", dijo Lee Choong Khay (CK), consejero delegado de SPOTV.

Dhaval Ponda, director global de Servicios de Medios y Entretenimiento de Tata Communications dijo: "La audiencia de los deportes ha cambiado drásticamente a lo largo de los años y la tecnología ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de la experiencia de verlos en casa. Al unir fuerzas con Eclat Media Group, pretendemos ofrecer a los aficionados al deporte de toda Asia una experiencia mejorada para disfrutar de sus deportes globales y locales favoritos, ya sea el automovilismo, el tenis, el béisbol o el voleibol. Nuestra infraestructura de medios de comunicación de categoría mundial, junto con la ambición de Eclat de ser pionera en la provisión de contenidos deportivos personalizados para los aficionados de cada país, está impulsando la transformación del consumo de deportes en toda Asia".

Eclat Media Group ha lanzado recientemente dos nuevos canales, SPOTV y SPOTV2, en varios territorios del Sudeste Asiático y de Asia Oriental, como Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Macao, Mongolia y Filipinas. Los canales retransmiten contenidos como los torneos de Grand Slam de tenis Wimbledon y US Open, los campeonatos de automovilismo MotoGP y WorldSBK, los eventos de la Federación Mundial de Tenis de Mesa y Bádminton, así como los deportes asiáticos más populares, como la Liga de la Organización Coreana de Béisbol (KBO), la Liga Coreana de Baloncesto (KBL), la V-League (voleibol) y la V.League (Japón).

Tata Communications Media & Entertainment Services ofrecen un conjunto completo de soluciones para el flujo de trabajo de la cadena de valor de los medios de comunicación global, incluyendo la contribución, el procesamiento y la distribución. Con una infraestructura que se extiende por todo el mundo y que permite la entrega de contenidos de principio a fin a escala, la empresa hace posible más de 9.000 eventos en directo, 700 canales de televisión y 60.000 horas de contenidos en directo, llegando a más de 2.000 millones de aficionados al deporte en todo el mundo. Para saber más sobre Tata Communications Media & Entertainment Services, visite https://www.tatacommunications.com/media-entertainment/ .

Acerca de Eclat Media Group

Eclat Media Group es el líder de los medios deportivos en Corea del Sur. Creado en 2004, Eclat Media Group presta servicios a la Premier League, UEFA Champions League, LA Liga, Serie A, MLB, NBA, UFC y otras propiedades deportivas mundiales de primer orden en Corea del Sur a través de sus siete canales deportivos bajo el nombre de "SPOTV", y la primera plataforma OTT de Corea del Sur basada en la suscripción, "SPOTV NOW". Además, Eclat también publica la revista impresa Golf Digest Korea, el periódico electrónico SPOTV NEWS, opera una empresa de representación de medios publicitarios, SPOTV Connect, y la empresa de relaciones públicas, Konnectivity, entre otros negocios.

Acerca de SPOTV

SPOTV es una filial de Eclat Media Group de Corea del Sur. Como su filial en el Sudeste Asiático, está registrada y tiene su sede en Singapur desde octubre de 2021. El grupo gestiona la cadena deportiva número uno de Corea del Sur, SPOTV, y tiene otras líneas de negocio, como la impresión, la publicidad y las relaciones públicas. SPOTV gestiona dos canales deportivos regionales, SPOTV y SPOTV2, y actualmente se distribuye en territorios del sudeste asiático y en territorios selectos de Asia oriental, como Indonesia (MNV Vision Networks,Telkom Group), Tailandia (Truevisions), Singapur (Singtel, StarHub), Malasia (Astro, Unifi TV), Macao (Macau Cable TV), Mongolia (Univision) y Filipinas (SkyCable). Su plataforma de streaming, SPOTV NOW, se lanzará en 2022. Retransmite deportes de renombre mundial como MotoGP, Wimbledon, US Open (tenis), Open Championships, los eventos de la Federación Mundial de Tenis de Mesa y de Bádminton.

SPOTV pretende ser una plataforma inclusiva y dinámica que involucre profundamente al aficionado al deporte asiático.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital de rápido crecimiento de hoy en día en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación Sdigital de las empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, soluciones de seguridad y alojamiento en la nube y servicios multimedia. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes de la nube del mundo. Para más información, visite www.tatacommunications.com

