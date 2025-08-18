Ecobat anuncia la venta de sus operaciones en Alemania y Austria a Clarios

(Información remitida por la empresa firmante)

DALLAS, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Ecobat, líder mundial en reciclaje de baterías, anunció hoy la firma de un acuerdo vinculante para la venta de sus operaciones de reciclaje de baterías y plomo especial en Alemania y Austria a Clarios, líder mundial en soluciones avanzadas de almacenamiento de energía. La transacción incluye las instalaciones de Ecobat en Freiberg y Braubach (Alemania), así como la operación de Arnoldstein en Austria.

"Nos complace anunciar la venta de nuestras operaciones en Alemania y Austria", declaró Tom Slabe, presidente y consejero delegado de Ecobat. "Una vez finalizada, esta transacción, junto con las desinversiones previamente anunciadas en Francia, Italia y Distribución de Baterías, permitirá a Ecobat concentrar sus esfuerzos en las operaciones principales de reciclaje, así como en nuestro negocio global de baterías de iones de litio. Ecobat seguirá buscando nuevas oportunidades para maximizar el valor para los accionistas más allá de estas transacciones".

Slabe añadió, "La experiencia y la visión estratégica de Clarios sientan las bases para el éxito continuo de estas operaciones en Alemania y Austria. Confiamos en que seguirán fomentando y fortaleciendo las valiosas relaciones que hemos forjado con nuestros empleados, clientes y proveedores en toda Europa.

Se espera que la transacción se cierre a principios de 2026, a la espera de las aprobaciones regulatorias.

Rothschild & Co actúa como asesor financiero y White & Case como asesor legal de Ecobat en la transacción.

Acerca de Ecobat

Ecobat es el mayor reciclador de baterías del mundo, con operaciones en Europa y Estados Unidos. La empresa se dedica a construir un futuro más sostenible ofreciendo soluciones innovadoras para el reciclaje de baterías, la recuperación de recursos y el almacenamiento de energía. El enfoque integral de Ecobat garantiza la gestión responsable de materiales valiosos esenciales para la vida moderna.

Acerca de Clarios

Clarios es líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para movilidad y propietario de la marca VARTA en el sector de automoción. Nuestras baterías y soluciones inteligentes impulsan prácticamente cualquier tipo de vehículo y se encuentran en uno de cada tres automóviles en circulación hoy en día. Con cerca de 18.000 empleados en más de 100 países, aportamos una profunda experiencia a nuestros socios de posventa y fabricantes de equipos originales (OEM), además de fiabilidad, seguridad y comodidad a nuestra vida diaria. Nos comprometemos con el planeta con un riguroso enfoque en sostenibilidad, impulsando las mejores prácticas de sostenibilidad y promoviéndolas en todo el sector. Trabajamos para garantizar que el 100 % de nuestros productos vendidos sean reciclables y reciclamos 8.000 baterías por hora en nuestra red.

