ECW anuncia una donación de 2 millones de dólares para niños afectados por las inundaciones en Pakistán

La subvención de Primera Respuesta a la Emergencia llegará a 34.483 estudiantes a través de un consorcio local liderado por la Red de Programas de Apoyo Rural

NUEVA YORK, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW ) anunció hoy una subvención de 2 millones de dólares estadounidenses de la iniciativa Primera Respuesta a la Emergencia para abordar las necesidades educativas urgentes de los niños afectados por las devastadoras inundaciones monzónicas de Pakistán.

La subvención de 12 meses será otorgada por la Red de Programas de Apoyo Rural ( RSPN ) en asociación con un consorcio de organizaciones locales y nacionales, entre las que se incluyen el Programa Nacional de Apoyo Rural (NRSP), el Programa de Apoyo Rural de Sarhad (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) y la Fundación PAGE.

"RSPN se enorgullece de continuar su colaboración con Education Cannot Wait y el Gobierno de Pakistán para garantizar que todos los niños, especialmente las niñas, las personas desplazadas internamente y los niños con discapacidad afectados por las recientes inundaciones en Sialkot, Narowal, Jhang y Swat, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje seguras, inclusivas y de calidad", declaró Bashir Anjum, director de operaciones de RSPN. "Mediante esta colaboración, buscamos ayudar a las comunidades de estos distritos a reconstruir sistemas educativos resilientes, restaurar la esperanza y apoyar a los niños para que retomen sus estudios en entornos seguros y enriquecedores. Juntos, estamos transformando sueños en oportunidades y convirtiendo la educación en una esperanza duradera para los más vulnerables".

La respuesta liderada localmente proporcionará apoyo educativo vital a 34.000 niñas y niños en las provincias de Pakistán afectadas por las inundaciones.

Las evaluaciones educativas revelan que más de 367.000 niños en edad escolar carecen actualmente de acceso a la educación en los distritos afectados por las inundaciones, y se han reportado daños en más de 1.800 escuelas.

La inversión de ECW rehabilitará escuelas dañadas, establecerá espacios de aprendizaje temporales, proporcionará materiales didácticos inclusivos y con perspectiva de género, restablecerá las instalaciones de agua y saneamiento e implantará medidas de protección. Estas intervenciones se alinean con el Plan de Respuesta Humanitaria de Pakistán y complementan el programa piloto de Acción Anticipatoria de ECW, que ya ha distribuido materiales antes de las inundaciones.

Acerca de Education Cannot Wait: Education Cannot Wait ( ECW ) es el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas. Apoyamos una educación de calidad para niñas y niños refugiados, desplazados internos y otros afectados por crisis, para que nadie se quede atrás. ECW trabaja a través del sistema multilateral para agilizar la respuesta ante las crisis y conectar la ayuda inmediata con las intervenciones a largo plazo mediante programas conjuntos plurianuales. ECW colabora estrechamente con gobiernos, donantes públicos y privados, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros actores de la ayuda humanitaria y al desarrollo para aumentar la eficiencia y eliminar las respuestas aisladas. ECW hace un llamamiento urgente a los donantes del sector público y privado para que amplíen su apoyo y así llegar a un mayor número de niños, niñas y adolescentes vulnerables.

