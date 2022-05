EdHeroes: Cómo el tratamiento de los problemas sociales ayuda al desarrollo del niño

EdHeroes Forum: Australia and Indonesia Chapter

EdHeroes Forum: Australia and Indonesia Chapter - EDHEROES NETWORK/PR NEWSWIRE

EdHeroes acaba de organizar su evento más reciente - el EdHeroes Forum Australia+Indonesia Chapter!

JAKARTA, Indonesia, 24 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- EdHeroes ha celebrado sus foros en Indonesia y Malasia, ¡y ahora han llegado a Australia! The EdHeroes Network reúne a más de 61.000 simpatizantes, organiza eventos mundiales y regionales y aboga por el acceso universal a la educación de calidad. Algunos de sus socios son: el World Bank Group, UNESCO IITE, Teach For All, Wolfram, Educate Girls, Queen Rania Teacher Academy y otros. Durante este foro, participaron más de 14.000 personas de 83 países y 15 ponentes de 5 países hablaron sobre temas globales.

En el foro participaron Airlangga Hartanto, Ministro Coordinador de Asuntos Económicos de la República de Indonesia, Harold Lucero, fundador de Lucsan, Fintech, DAO/DeFi Innovation Australia, Cecilia Vaca Jones, Directora Ejecutiva de la Fundación Bernard van Leer y miembro del Consejo Asesor de EdHeroes, y Putri Kus Wisnu Wardani, miembro del Consejo Asesor Presidencial de la República de Indonesia.

Airlangga Hartanto habló de las resoluciones del gobierno de Indonesia para hacer frente al cambio climático, lo que llevó a Cecilia Vaca Jones a hablar de los efectos de la contaminación en el desarrollo infantil. Cecilia se dirigió a los padres y educadores diciendo: "intentamos crear un buen comienzo para los niños", lo que se ve obstaculizado por la crisis medioambiental. Ambos ponentes abordaron un tema similar y aportaron soluciones que cada uno podría poner en práctica para mejorar nuestro mundo y garantizar un desarrollo saludable de los niños.

El debate fue retomado por Putri Kus Wisnu Wardani, quien destacó la importancia del activismo social y el inmenso impacto que cada persona puede tener. La sesión la cerró Harold Lucero hablando de la competencia digital. Explicó las implicaciones del metaverso y las infinitas posibilidades que presenta para proporcionar una educación accesible de alta calidad en todo el mundo.

La sesión principal del foro consistió en dos debates titulados "Educación familiar y salud mental" y "Practicar la democracia y fortalecer el activismo social". Ambas sesiones contaron con la participación de profesionales de diferentes partes del mundo que compartieron su visión y experiencia, además de proporcionar consejos útiles en cada uno de los temas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822872/EdHeroes_Forum.jpg