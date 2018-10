COMUNICADO: Los edulcorantes Bestevia® de SweeGen llegan a Asia

Publicado 21/02/2018 23:57:51 CET

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 21 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- SweeGen, Inc., una empresa de edulcorantes basados en productos naturales, está adentrándose en el mercado asiático con sus edulcorantes Bestevia® derivados de estevia. Un gigante del sector alimentario de la región probó y eligió los edulcorantes de estevia de SweeGen entre varias otras opciones y ha firmado un acuerdo por un total de 20 toneladas métricas iniciales de Bestevia® para su uso como edulcorante o saborizante. Gracias a sus capacidades de producción a escala industrial, SweeGen ya ha empezado a realizar sus envíos según lo estipulado en este acuerdo.

El aumento de los índices de obesidad y diabetes ha causado que los consumidores asiáticos busquen alternativas más saludables que el azúcar y los edulcorantes artificiales. Además, varios países de Asia se han visto seriamente afectados por los impuestos sobre el azúcar y las regulaciones de reducción del azúcar.

"El mercado asiático posee una gran importancia estratégica para SweeGen. Estas 20 toneladas representan el comienzo de nuestra emocionante expansión en este mercado. Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes unos edulcorantes de estevia más saludables y sin organismos modificados genéticamente (OMG) que saben a azúcar", afirma Katharina Pueller, directora de Negocio de Edulcorante Natural de SweeGen.

Los edulcorantes sin calorías Bestevia® Reb-M y Reb-D de SweeGen son impresionantes porque ofrecen un sabor claro y similar al del azúcar. Bestevia® Reb-M de SweeGen obtuvo la confirmación de Non-GMO en 2017.

ACERCA DE SWEEGEN SweeGen se dedica al desarrollo, producción y distribución de edulcorantes sin calorías para los sectores de alimentos, condimentos y bebidas. La línea robusta de productos de SweeGen, junto con su cartera de propiedad intelectual y su capacidad de producción e Investigación y Desdarrollo, son los cimientos sobre los cuales la empresa se apoya para impulsar la innovación y el suministro de productos edulcorantes de alta calidad. Para obtener más información, póngase en contacto a través de info@sweegen.comwww.sweegen.com[mailto:info@sweegen.com] o visite la página de web de SweeGen, info@sweegen.comwww.sweegen.com[mailto:info@sweegen.com].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdf

