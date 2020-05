EE.UU.: La CDC Foundation obtiene EPI de Stoltz One para proteger a los trabajadores sanitarios

ATLANTA Y CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, 6 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Mientras trabajan sin descanso para salvar las vidas de los contagiados con el nuevo coronavirus (COVID-19), los trabajadores sanitarios estadounidenses en primera línea de batalla para combatir la epidemia siguen en riesgo debido a la grave escasez de equipamiento de protección individual (EPI). El EPI es vital para proteger a los trabajadores sanitarios de la exposición al COVID-19, lo que significa que muchos carecen de suministros vitales para hacer su trabajo con seguridad.

A mediados de abril, casi 9.300 trabajadores sanitarios estadounidenses han contraído el COVID-19, de los cuales 27 han muerto, según los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Para combatir la propagación del virus, la CDC Foundation se puso en contacto con Stoltz One, una compañía internacional que suministra equipamiento médico y EPI bajo su división comercial, Stoltz One Health, para importar gran parte de los EPI que la CDC Foundation requiere para abordar las necesidades urgentes de los trabajadores sanitarios y personal en primera línea.

Leon Stoltz, consejero delegado de Stoltz One, dijo: "El suministro de EPI es escaso en todo el mundo debido a una variedad de factores, como la mayor demanda, pero cuando la CDC Foundation se puso en contacto con nosotros, hicimos todo lo que pudimos para ayudarles lo antes posible. Contamos con un grupo de fabricación y proveedores de confianza, y podemos importar rápidamente los tan necesarios suministros de EPI a Estados Unidos. Los trabajadores sanitarios no deberían poner en riesgo sus vidas por una falta de equipamiento de protección básico".

En una encuesta reciente realizada por la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, casi el 90% de los alcaldes dijo que no tenían suficientes EPI para los trabajadores médicos y personal de emergencia en sus ciudades.

"En nuestra lucha contra el COVID-19, es imperativo mantener protegidos a nuestros trabajadores sanitarios y los EPI son críticos en esta lucha", dijo Judy Monroe, MD, director general y consejero delegado de la CDC Foundation. "Dado que la escasez y la demanda de EPI empezaron a aumentar, la CDC Foundation se implicó en obtener mayores cantidades de EPI, y nos pusimos en contacto con Stoltz One. Estamos encantados de trabajar junto a ellos para proteger nuestra salud y la de otros trabajadores en primera línea".

Con más de un millón de contagios de COVID-19 registrados, Estados Unidos tiene el récord mundial de casos y supone más de un tercio de todos los contagios globales. Más de 68.000 vidas de americanos se han perdido ya debido a la pandemia.

Wesley FrancisDirector de Comunicación Stoltz One+27-76-854-4864press@stoltzone.com[mailto:press@stoltzone.com] www.stoltzone.com [http://www.stoltzone.com/]