Eightco (NASDAQ: ORBS) obtiene 125 millones de dólares en compromisos institucionales para expandirse (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Eightco (NASDAQ: ORBS) obtiene 125 millones de dólares en compromisos institucionales liderados por Bitmine (NYSE: BMNR), ARK Invest de Cathie Wood y Payward para expandirse hacia la tecnología de próxima generación

ORBS realiza inversiones estratégicas en empresas líderes en su categoría, como OpenAI y Beast Industries.

Tom Lee, presidente de Bitmine (NYSE: BMNR), se une a la junta directiva para respaldar la estrategia de inversión a largo plazo de ORBS.

ARK Invest se une a ORBS como socio, brindando asesoramiento estratégico e inteligencia de mercado privado; destina 25 millones de dólares a ORBS.

Brett Winton, director de Futurología de ARK Invest, se unirá como asesor a la junta directiva de ORBS.

Payward, la empresa matriz de la plataforma global de criptomonedas Kraken, destina 25 millones de dólares a ORBS.

La compañía cuenta con el respaldo de un grupo de inversores estratégicos e institucionales, entre ellos: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR y más.

EASTON, Pa., 12 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" o la "Compañía") anunció hoy nuevos compromisos de financiación por 125 millones de dólares, encabezados por 75 millones de dólares de Bitmine (NYSE: BMNR) y un compromiso de al menos 25 millones de dólares de ARK Invest. Payward, empresa matriz de la plataforma global de criptomonedas Kraken, también ha comprometido 25 millones de dólares para ORBS. El capital respalda la expansión de ORBS hacia la inversión en tecnología que define la próxima generación de inteligencia artificial, infraestructura blockchain y plataformas digitales globales para consumidores.

ORBS también anunció el cierre de sus inversiones estratégicas iniciales de 50 millones de dólares en OpenAI y 25 millones de dólares en MrBeast y Beast Industries. Estas inversiones posicionan a ORBS como un centro clave en tecnologías de IA de vanguardia y creación de contenido, ampliando su cartera para incluir participaciones en empresas innovadoras líderes mundiales. La compañía mantiene sus inversiones en Worldcoin, cofundada por Sam Altman, y Ethereum, como firme defensora del protocolo ERC-20.

La compañía ha nombrado a Tom Lee, presidente de Bitmine, para unirse a la junta directiva de ORBS. Brett Winton, director de Futurología de ARK Invest, será asesor de la junta directiva de ORBS. Dan Ives dejará la presidencia de ORBS.

"Bitmine invirtió en ORBS porque creemos que esta empresa se encuentra en el centro de algunas de las necesidades y desarrollos futuros más importantes para la IA", declaró Tom Lee, presidente de Bitmine y recién nombrado director independiente de ORBS. "En mi opinión, existe una enorme sinergia entre Proof of Human (Worldcoin), los modelos fundacionales de OpenAI y la conectividad con el mayor creador de contenido del mundo, MrBeast. Y el equipo de inversión de ARK, conocido por su trabajo pionero en la identificación de oportunidades exponenciales, está impulsando aún más la sinergia y la innovación en esta empresa".

World se creó para abordar la cuestión crucial de distinguir entre humanos reales y bots en la era de la IA. Sobre la creación de World, Sam Altman señaló: "Necesitábamos una forma de identificar y autenticar a los humanos en la era de la IA general. Necesitábamos una forma de saber qué contenido había sido creado por un humano, por una IA. Queríamos asegurarnos de que los humanos siguieran siendo especiales y centrales en un mundo donde internet iba a tener mucho contenido generado por IA. Queríamos una forma de pensar cómo distribuiríamos el acceso a estos sistemas".

"ORBS está emprendiendo una iniciativa única en la intersección de la IA, la cadena de bloques y las plataformas impulsadas por creadores", afirmó Cathie Wood, fundadora, consejera delegada y directora de TI de ARK Invest. "En ARK Invest, nos centramos en tecnologías con el potencial de transformar la economía global. Nos entusiasma asociarnos con ORBS para apoyar su estrategia a medida que estas tecnologías escalan durante la próxima década".

"Las revoluciones tecnológicas tienden a seguir una dinámica de ley de potencia: un pequeño número de plataformas capta una parte desproporcionada del valor. ORBS se está posicionando en la intersección de tres de estas redes de capitalización: la IA, la infraestructura criptográfica y la distribución digital global", afirmó Arjun Sethi, coconsejero delegado de Kraken y Payward. "El capital invertido en esa convergencia tiene el potencial de escalar de forma no lineal, y nos entusiasma apoyar una estrategia diseñada para capturar esa asimetría".

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) amplía su misión al adquirir participaciones en el modelo líder de IA, OpenAI, y en los creadores de contenido líderes, MrBeast y Beast Industries. Mediante inversiones y alianzas estratégicas, ORBS se sitúa en la intersección de la infraestructura blockchain, la inteligencia artificial y las plataformas de consumo de última generación. La compañía se centra en generar valor a largo plazo para los accionistas, alineando el capital con las tecnologías transformadoras que configuran el futuro de la humanidad.

Para más información, síganos en X:https://x.com/iamhuman_orbs

ACERCA DE BITMINEBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de Bitcoin con operaciones en EE.UU. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementando una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la compañía apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y mecanismos financieros descentralizados. La compañía lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para más información, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

ACERCA DE BEAST INDUSTRIESBeast Industries es una empresa multifacética de entretenimiento, productos de consumo y bienes de consumo masivo (CPG), fundada y dirigida por el creador de YouTube, emprendedor y filántropo Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. Una potencia mundial del entretenimiento, MrBeast es el canal de YouTube con más suscriptores del mundo, con más de 450 millones de suscriptores y más de 5.000 millones de visualizaciones mensuales en todos sus canales. Reconocido como el creador número 1 en la lista de los mejores creadores de Forbes (2023) y figurando en las listas TIME 100 y la primera TIME100 Climate, Donaldson ha convertido a Beast Industries en una plataforma que abarca contenido innovador, formatos de competición que baten récords y algunos de los lanzamientos de CPG de más rápido crecimiento de la historia, incluyendo la marca de snacks Feastables. La empresa también impulsa un impacto social a gran escala a través de iniciativas como #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater y Beast Philanthropy, una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que ha proporcionado más de 20 millones de comidas gratuitas y financiado proyectos de infraestructura crítica en todo el mundo. En esencia, Beast Industries combina entretenimiento, innovación y propósito para crear propiedad intelectual culturalmente resonante, productos líderes en el mercado y un cambio duradero.

ACERCA DE PAYWARDPayward, Inc. es una plataforma de infraestructura financiera unificada que impulsa una familia de productos avanzando un sistema financiero global abierto. Basada en una arquitectura única y compartida, Payward permite a los clientes mantener, operar, obtener ganancias, pagar e invertir en diversas clases de activos sin fricción ni fragmentación.

En esencia, Payward proporciona la infraestructura detrás de Kraken y un creciente conjunto de productos diseñados específicamente para cada cliente, como NinjaTrader, Breakout, xStocks y CF Benchmarks.

Payward separa la infraestructura de la expresión del producto. Cada superficie de producto está diseñada para un segmento de clientes, un régimen regulatorio y un caso de uso específicos, operando sobre la misma base global:

Un fondo de liquidez global

Un motor unificado de gestión de riesgos y márgenes

Un sistema de garantías y liquidación

Un marco de cumplimiento y licencias único

Esta arquitectura compartida permite a Payward escalar eficientemente, lanzar nuevos productos a bajo coste marginal y atender a diversos mercados globales, manteniendo una gestión de riesgos consistente, integridad regulatoria y resiliencia operativa.

Para obtener más información sobre Payward, visite www.payward.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de este comunicado, salvo las que se refieran a hechos históricos, podrían considerarse prospectivas. Términos como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otros términos de significado y expresión similares, tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres, y no constituyen garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva debido a diversos factores, entre ellos, sin limitación: la incapacidad de la Compañía para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas donde no sea accionista mayoritaria; el riesgo de pérdida o reducción de las inversiones estratégicas de la Compañía; la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la Compañía o retrasen de otro modo la inversión de capital; la incapacidad de obtener el capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; cambios regulatorios, legislación futura y normativa que afecten negativamente a la adopción de activos digitales o inteligencia artificial; y cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas.

Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, así como de otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluyendo los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual (Formulario 10-K) presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025 y los documentos posteriores disponibles públicamente ante la SEC. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de ninguna revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/eightco-nasdaq-orbs-obtiene-125-millones-de-dolares-en-compromisos-institucionales-para-expandirse-302712472.html