COMUNICADO: Elbit Systems lanza el Hermes 900 StarLiner (1)

Publicado 12/07/2018 14:20:32 CET

HAIFA, Israel, July 12, 2018 /PRNewswire/ --

-- Elbit Systems lanza el Hermes 900 StarLiner, una nueva Aeronave No Tripulada capaz de operar en el Espacio Aéreo Civil

Elbit Systems ha comenzado a comercializar en todo el mundo el Hermes[TM] 900 StarLiner, un sistema de aeronave no tripulada (UAS) de Media Altitud de Gran Autonomía (MALE), potente y de tecnología de punta, que ofrece capacidades para condiciones climáticas adversas y cumple plenamente con el Acuerdo de Normalización de la OTAN (STANAG) 4671, que lo habilita para integrarse de manera segura en el espacio aéreo civil y volar en el mismo entorno con aeronaves tripuladas. Habiendo concluido un extenso programa de vuelo de un año, el Hermes 900 StarLiner ha estado realizando vuelos certificados por la Autoridad de Aviación Civil en el Parque Nacional Masada en Israel. En la actualidad se está montando una serie del Hermes 900 StarLiner (conocido como Hermes 900 HFE en el programa suizo) para las Fuerzas Armadas de Suiza y su entrega e integración están previstas en el NAS de Suiza para el año 2019.

Los eventos de seguridad, tales como el desmantelamiento de ISIS y las diversas tensiones geopolíticas, han llevado a que los países europeos reorienten los esfuerzos de defensa desde la participación en conflictos lejanos hacia los desafíos de seguridad nacional y fronteriza cada vez más intensos. Este cambio ha resultado en una demanda creciente de UAS avanzados pero de experiencia comprobada que pueden ser integrados de manera segura en el espacio aéreo civil y que proporcionan las capacidades tecnológicas necesarias para realizar de manera efectiva y segura complejas misiones de seguridad nacional y fronteriza. Basándose en el legado de Hermes 900 y Hermes 450 de amplia experiencia operativa, y en sus tecnologías comprobadas, Elbit Systems ha invertido un extenso esfuerzo de I+D plurianual, centrado en producir un UAS de experiencia comprobada que cumpla con las regulaciones del espacio aéreo civil y pueda integrarse de forma segura en NAS europeos.

El cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad y certificación de las normativas de espacio aéreo no segregado requería que todos los componentes de la aeronave Hermes 900 StarLiner se diseñaran en total conformidad con STANAG 4671 y que incorporaran las tecnologías de aviación más avanzadas, entre otras: sistemas cooperativos y no cooperativos para Detectar y Evitar, que incorporan sensores innovadores de Radar Aire-Aire, un Sistema de Alerta de Proximidad al Suelo, Despegue y Aterrizaje Automáticos en visibilidad casi nula, línea de vista (LOS) redundante de amplio ancho de banda y capacidades de enlace de datos y de clima severo de más allá de la línea de vista (BLOS), incluyendo descongelamiento y apoyo contra el impacto directo de relámpagos. Estas mejoras tecnológicas permiten que la aeronave opere en condiciones meteorológicas tanto visuales como instrumentales, y su potente motor de combustible pesado proporciona una mejor tasa de ascenso, resistencia extendida, techo de vuelo superior y máxima velocidad.

Elad Aharonson, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de la División ISTAR de Elbit Systems, comenta: "Anticipar la creciente necesidad de seguridad para operar aeronaves no tripuladas en el mismo entorno con aeronaves tripuladas civiles nos ha permitido lograr este avance. Nuestro compromiso es mantener nuestro enfoque de innovación tecnológica basado en una amplia experiencia operativa y proporcionar a nuestros clientes sistemas avanzados pero de probada experiencia, que mejoran la efectividad y la seguridad al enfrentar las cambiantes necesidades de seguridad nacional".

Sobre Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. es una Compañía internacional de alta tecnología dedicada a una amplia gama de programas de defensa, seguridad nacional y programas comerciales en todo el mundo. La Compañía, que incluye a Elbit Systems y a sus subsidiarias, opera en las áreas de sistemas aeroespaciales, terrestres y navales, mando, control, comunicaciones, computadoras, vigilancia y reconocimiento de inteligencia ("C4ISR"), sistemas de aeronaves no tripuladas, electro-óptica de avanzada, sistemas espaciales electro-ópticos, suites de Guerra Electrónica (EW), sistemas de inteligencia de señales, enlaces de datos y sistemas de comunicaciones, radios y sistemas basados en cibernética. La Compañía también se enfoca en la modernización de las plataformas existentes, en el desarrollo de nuevas tecnologías para la defensa y la seguridad nacional y en aplicaciones comerciales, así como en la prestación de una gama de servicios de apoyo, incluyendo sistemas de capacitación y simulación.

Para obtener información adicional, visite: http://www.elbitsystems.com, síganos en Twitter [https://twitter.com/ElbitSystemsLtd ] o visite nuestro canal oficial de Youtube [https://www.youtube.com/channel/UCnHahmwZkl4wddBn5jeHRJQ ]

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas y de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, y sus enmiendas) con respecto a Elbit Systems Ltd. y/o a sus subsidiarias (colectivamente: La Compañía), en la medida en que tales declaraciones no se relacionen con hechos históricos o actuales. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, estimaciones, proyecciones y suposiciones de la administración. Las declaraciones prospectivas se realizan de conformidad con las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, y sus enmiendas. Estas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro e implican ciertos riesgos e incertidumbres, que son difíciles de predecir. Por lo tanto, los resultados, el rendimiento y las tendencias reales en el futuro podrían diferir materialmente de estas declaraciones prospectivas debido a una variedad de factores, que incluyen, entre otros, el alcance y la duración de los contratos con los clientes; regulaciones y aprobaciones gubernamentales; cambios en las prioridades presupuestarias gubernamentales; condiciones generales de mercado, políticas y económicas en los países en los que la Compañía opera o vende, incluyendo a Israel y a los Estados Unidos, entre otros; diferencias en el rendimiento previsto y real del programa, incluyendo la capacidad de cumplir con contratos de precio fijo a largo plazo; y el resultado de procedimientos legales y/o regulatorios. Los factores enumerados anteriormente no son exhaustivos, y el informe anual más reciente de Elbit Systems Ltd. en el Formulario 20-F que está archivado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU contiene información adicional al respecto. Todas las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado. La Compañía no se compromete a actualizar sus declaraciones prospectivas.

(CONTINUA)