ELEGOO DAY 2026: Construyendo un ecosistema más conectado donde las ideas se hacen realidad

(Información remitida por la empresa firmante)

ELEGOO reúne a la comunidad con el lanzamiento de su celebración anual, que incluye el Fondo para Creadores mejorado de 1 millón de dólares, el desafío "Make It Real", nuevos generadores de modelos y ofertas especiales.

SHENZHEN, China, 10 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento dentro del sector global de la fabricación inteligente, anuncia hoy el ELEGOO DAY 2026, su celebración anual de la comunidad, las ideas y las posibilidades que están dando forma al futuro de la impresión 3D. La campaña de este año destaca los esfuerzos de ELEGOO por construir un ecosistema más conectado que ayude a las personas a transformar la inspiración en creaciones y en un impacto real en el mundo.

El eje central de ELEGOO DAY 2026 es Nexprint, la plataforma creativa y comunidad de modelos 3D de ELEGOO en constante crecimiento. Mediante incentivos para creadores, desafíos creativos y generadores de modelos, Nexprint busca hacer más accesible la creación en 3D y ayudar a los creadores a compartir, conectar y crecer.

Transformar la inspiración en 2D en realidad en 3D

Como parte del ELEGOO DAY, Nexprint lanzará el desafío "Make It Real" del 10 de septiembre al 30 de octubre, invitando a los creadores a transformar ideas, imágenes e inspiraciones en 2D en modelos 3D.

Sin una temática fija, el desafío anima a los creadores a explorar ideas libremente, desde transformar la inspiración visual en modelos decorativos hasta diseñar nuevas creaciones. Asimismo, los creadores pueden utilizar las próximas herramientas de Nexprint, como el generador de texto e imagen a 3D, así como los generadores de jarrones y placas identificativas, para simplificar el proceso que va desde el concepto hasta el modelo imprimible.

Las creaciones ganadoras se anunciarán el 20 de noviembre, y los creadores seleccionados podrán recibir cupones de ELEGOO por un valor de hasta 300 dólares. Los creadores pueden obtener más información y participar a través del desafío "Make It Real". Asimismo, pueden participar a través de las redes sociales para tener la oportunidad de ganar la impresora 3D insignia de ELEGOO (ya sea FDM o LCD), incluidos los modelos Centauri Carbon 2 Combo y Saturn 4 Ultra 16K. Los detalles completos de participación están disponibles en la página de ELEGOO DAY 2026.

ELEGOO también presenta un Fondo para Creadores mejorado, dotado con un millón de dólares, diseñado para reconocer y recompensar a los creadores que aporten modelos a Nexprint. Los creadores pueden ganar hasta 100 dólares por modelo, con incentivos adicionales que elevan las recompensas potenciales hasta los 300 dólares. Las recompensas por hitos, las clasificaciones y otros incentivos comunitarios fomentan aún más la participación y el crecimiento de los creadores junto a Nexprint.

Ampliar el impacto de la impresión 3D

Para ELEGOO, construir un ecosistema es más que añadir funcionalidades a una plataforma. Significa crear más oportunidades para que las personas creen, exploren y hagan realidad sus ideas. Esta filosofía también impulsa el apoyo continuo de ELEGOO a escuelas, jóvenes creadores y organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo.

En la escuela primaria Alconbury Church of England del Reino Unido, una impresora ELEGOO Neptune 3 Pro ha servido de apoyo para un taller de diseño e impresión 3D, ayudando a los alumnos a desarrollar habilidades de diseño digital y a aplicar la impresión 3D en el aprendizaje de disciplinas STEM. ELEGOO seguirá desarrollando programas para apoyar a las escuelas, a los educadores y a la próxima generación de creadores.

Más allá del ámbito educativo, la tecnología de ELEGOO también ayuda a particulares y organizaciones a generar un impacto significativo. El creador británico Luke Hedley utiliza el sistema Centauri Carbon 2 Combo y los filamentos de ELEGOO para aumentar la producción de silbatos de seguridad que han contribuido a las labores de rescate; por su parte, la organización sin ánimo de lucro mexicana Manitas para TO2 emplea impresoras ELEGOO para fabricar brazos protésicos adaptativos gratuitos destinados a personas que los necesitan.

En conjunto, estas iniciativas reflejan la convicción más amplia de ELEGOO de que la impresión 3D puede ser una herramienta para la creatividad, la accesibilidad y un impacto social significativo.

Celebramos a la comunidad con las ofertas del ELEGOO DAY

Para celebrar el ELEGOO DAY, ELEGOO también ha lanzado una promoción por tiempo limitado del 8 al 29 de septiembre, con descuentos de hasta el 54 % en productos seleccionados. Modelos populares como la Saturn 4 Ultra 16K, Centauri Carbon 2 Combo y Mars 5 Ultra también forman parte de la promoción. Las ofertas varían según la región y están disponibles a través de la página de la promoción ELEGOO DAY.

De cara al futuro, ELEGOO seguirá ampliando su ecosistema de productos y creadores, con nuevas innovaciones tecnológicas y actividades comunitarias presenciales previstas para el cuarto trimestre. Entre los próximos eventos se encuentran la New York Comic Con, Maker Faire Rome, SPIEL Essen y Formnext Frankfurt, donde ELEGOO continuará interactuando con creadores, fabricantes y comunidades del sector en todo el mundo.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento dentro de la industria mundial de la fabricación inteligente, especializada en la investigación y desarrollo (I+D), fabricación y venta de impresoras 3D de uso doméstico, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Con sede en Shenzhen —el "Silicon Valley" de China—, la empresa ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales por ventas superaron los 300 millones de dólares estadounidenses, contando con una plantilla de más de 1.000 empleados y una superficie de oficinas y plantas de fabricación que supera los 430.000 metros cuadrados. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación inteligentes y únicos para diversos tipos de consumidores, con el fin de enriquecer sus experiencias personalizadas.

Visite: www.elegoo.com

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