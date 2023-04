ELENA REYGADAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ES NOMBRADA THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

El premio sigue reconociendo a las cocineras que allanan el camino a los y las futuros/as líderes del sector

LONDRES, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2023 revela hoy que Elena Reygadas, chef propietaria de Rosetta en Ciudad de México, ha sido nombrada The World's Best Female Chef 2023. Desde que fue reconocida como Latin America's Best Female Chef en 2014, Reygadas se ha convertido en una de las figuras más importantes de la gastronomía mexicana.

Apasionada defensora de la biodiversidad mexicana y de la producción sostenible, recientemente ha puesto en marcha un programa de becas para mujeres en México con el objetivo de promover una mayor paridad de género en las cocinas. Con la intención de defender la igualdad de oportunidades y reforzar el liderazgo de las mujeres mexicanas en el mundo gastronómico, la Beca Elena Reygadas está abierta a estudiantes mexicanas que hayan sido aceptadas en una escuela de cocina.

Rosetta abrió sus puertas en 2010 en una hermosa mansión del barrio de Roma, en Ciudad de México, y ofrece un menú elegante centrado en la renovación de los platos tradicionales mexicanos. Con una oferta que cambia a diario gracias a su enfoque en ingredientes locales de temporada procedentes de pequeños productores, se situó en el No.60 de la lista The World's 50 Best Restaurants 2022 y en el No.37 de la lista Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Además de la panadería Rosetta adyacente, Reygadas también dirige el restaurante mexicano informal Lardo y el bistró Café Nin, ambos en la capital. Su primer libro de cocina se publicó en 2019 con un enfoque en ingredientes mexicanos.

William Drew, Director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, dice: "Es un honor otorgar el premio The World's Best Female Chef de este año a Elena Reygadas, una chef que está allanando el camino para las futuras generaciones de mujeres líderes en México y más allá. Con su defensa de los platos tradicionales y la biodiversidad autóctona, Reygadas está promoviendo el futuro de la gastronomía mexicana".

Reygadas afirma: "Me siento muy agradecida y honrada por haber sido votada por gente que admiro tanto. La cocina es una práctica colectiva. Por eso, para mí, este reconocimiento pertenece a todo mi equipo y a las cocineras que han preservado por generaciones el legado de nuestra cocina."

El premio The World's Best Female Chef 2023 es el primero de varios galardones que se desvelarán antes de la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2023 en Valencia, que se celebrará en la ópera Les Arts la noche del martes 20 de junio.

