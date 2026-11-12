-Ellavox ahora es Ellaworx AI: una evolución que refleja su crecimiento, pasando de especialistas en IA de voz a proveedores de soluciones de IA para el entorno empresarial Sus amplias capacidades en analítica, automatización y optimización mediante IA, así como en agentes autónomos, impulsan un rápido crecimiento.

(Información remitida por la empresa firmante)

ST. LOUIS, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ellavox ha anunciado hoy su cambio de marca a EllaworxAI, lo que refleja la transformación de la empresa de ser experta en agentes de voz basados en IA conversacional a ofrecer soluciones integrales de IA empresarial orientadas al comercio mediante agentes de IA.

Fundada originalmente para desarrollar agentes de voz basados en IA, Ellavox tomó su nombre de vox, la palabra en latín para voz.

A medida que las necesidades de los clientes evolucionaron, la empresa fue mucho más allá de las simples conversaciones. Para que estos agentes resultaran útiles en las operaciones diarias, fue necesario conectarlos con sistemas empresariales, datos operativos y los flujos de trabajo que transforman las conversaciones en tareas completadas. En estrecha colaboración con sus clientes, la compañía desarrolló capacidades para responder a estas exigencias: automatización, análisis, optimización y orquestación de agentes.

El nombre EllaworxAI simboliza este avance: una plataforma madura, diseñada en torno a las necesidades reales de los clientes, validada mediante implementaciones a nivel empresarial y centrada en una IA que, sencillamente, funciona.

"Nuestro nombre original reflejaba nuestro primer gran logro: ofrecer agentes de voz basados en IA excepcionales, con los que las personas podían comunicarse fácilmente", señaló Sean Alsup, consejero delegado y cofundador de EllaworxAI. "Nuestro nuevo nombre refleja una misión mucho más ambiciosa: proporcionar una IA que funcione en todo el entorno empresarial, de manera segura y a gran escala".

Competencias básicas de IA

EllaworxAI ahora ofrece soluciones integradas en cinco (5) disciplinas complementarias:

IA conversacional: Agentes de IA inteligentes que se comunican con clientes, empleados y socios a través de voz, texto, correo electrónico y chat.

Agentes de inteligentes que se comunican con clientes, empleados y socios a través de voz, texto, correo electrónico y chat. Automatización mediante IA : Agentes de IA que ejecutan procesos empresariales, coordinan flujos de trabajo y automatizan tareas repetitivas.

Agentes de que ejecutan procesos empresariales, coordinan flujos de trabajo y automatizan tareas repetitivas. Análisis e inteligencia mediante IA : Sistemas de IA que analizan información operativa, identifican riesgos y oportunidades, y ofrecen recomendaciones prácticas.

Sistemas de que analizan información operativa, identifican riesgos y oportunidades, y ofrecen recomendaciones prácticas. Optimización mediante IA : Sistemas inteligentes que mejoran la planificación, el enrutamiento , la asignación de recursos y la eficiencia operativa.

Sistemas inteligentes que mejoran la planificación, el , la asignación de recursos y la eficiencia operativa. Infraestructura de IA para agentes autónomos: Agentes autónomos sujetos a gobernanza, comunicaciones privadas entre agentes y servicios de directorio avanzados para facilitar un comercio seguro entre agentes, más allá de los límites de la empresa.

En conjunto, estas capacidades permiten a las empresas ir más allá de las aplicaciones de IA aisladas, avanzando hacia fuerzas de trabajo de IA gestionadas que colaboran con otras organizaciones para generar resultados empresariales medibles.

Abierta por diseño. Gobernada por defecto. Creada para potenciar la inteligencia

Esta expansión se sustenta en la plataforma Ellaworx, una infraestructura integrada diseñada para crear, implementar, gobernar y gestionar agentes de IA a gran escala. Combina una arquitectura abierta, agentes autónomos, inteligencia operativa y un marco de gobernanza integral. Incluye el directorio de agentes Elladex y la red AGX, que facilitan una colaboración segura entre agentes de IA a través de distintas organizaciones.

Ellaworx ayuda a las empresas a innovar, manteniendo al mismo tiempo el control sobre sus datos, su inteligencia y su propiedad intelectual. La plataforma de Ellaworx da soporte a 1.100 sedes de clientes, atiende a 14.300 empleados y potencia experiencias para más de 2,7 millones de clientes finales.

Un nuevo nombre para una misión más ambiciosa

Ellaworx fue fundada por los antiguos directivos de Connectria, un proveedor de servicios gestionados para empresas, valorado en 100 millones de dólares y con más de 1.000 clientes corporativos en todo el mundo, que fue adquirido en 2024. Ellaworx combina décadas de experiencia en operaciones empresariales con innovaciones avanzadas en inteligencia artificial para ofrecer resultados revolucionarios a clientes de todo el mundo.

Acerca de Ellaworx AIEllaworxAIwww.ellaworx.ai ayuda a las empresas a crear, implementar y gestionar plantillas de IA plenamente gobernadas.

Contacto para mediosRichWaidmannrwaidmann@ellavox.ai

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