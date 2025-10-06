Emirates GBR lidera la clasificación de SailGP tras un fin de semana dominante en Cádiz

(Información remitida por la empresa firmante)

CÁDIZ, España, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Emirates GBR lidera la clasificación general de Rolex SailGP tras una contundente victoria en la Bahía de Cádiz. En una final llena de acción, una maniobra de honda de los británicos obligó a Nueva Zelanda a abandonar los foils cerca de la boya final. Los Black Foils perdieron el liderato, pero lograron mantener por poco el segundo puesto, por delante del equipo de SailGP de Alemania presentado por Deutsche Bank, que terminó tercero.

El piloto de EGBR, Dylan Fletcher, quien prácticamente ha consolidado la posición de su equipo en la Gran Final del próximo mes, declaró: "Fue un fin de semana increíble para el equipo. Tuvimos que luchar duro por ello. Habíamos estado luchando contra la flota todo el día, así que seguimos presionando. Fue una gran batalla con los Black Foils; ellos también navegaron de maravilla, pero logramos alzarnos con la victoria".

Emirates GBR fue el equipo en mejor forma del fin de semana, consiguiendo una serie de sólidos resultados a lo largo de dos días de regatas de flota. Los británicos lideran ahora la clasificación general de la temporada con 85 puntos, 9 puntos por delante de España, que ocupa el cuarto lugar, y son el único equipo que ha ganado tres eventos esta temporada.

La estratega de EGBR, Hannah Mills, comentó: "Sin duda, parece un momento excelente para conseguir la victoria antes de Abu Dhabi. La clasificación se ve un poco diferente ahora que antes del fin de semana, lo cual es genial para nosotros de cara a la Gran Final. Estamos muy contentos; han sido un par de días realmente duros, una regata muy física y condiciones complicadas para mantener el barco en buen estado".

Los 12 equipos internacionales tomaron la salida en Cádiz, equipados para vientos de entre 11 y 20 km/h, con la vela de ala multiusos de 24 metros, los T-Foils para viento ligero y los timones. El equipo de SailGP de España deslumbró al público que agotó las entradas con una victoria inaugural en la quinta regata de flota, un momento destacado para los actuales campeones de SailGP, que terminaron quintos en la general del fin de semana.

El piloto Diego Botín comentó: "Navegar aquí frente a esta multitud es simplemente increíble. Ver ese mar rojo y escuchar a la afición animándonos todo el día es una sensación única. Estamos muy agradecidos por el apoyo y queremos hacerlo bien para ellos".

La regata más emocionante en el agua regresa el próximo mes para la final definitiva: la Gran Final de la Temporada 2025 del Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix, presentada por el Consejo Deportivo de Abu Dhabi, que se desarrollará durante dos días de regata, los días 29 y 30 de noviembre de 2025. Más información en SailGP.com/AbuDhabi.

ACTIVOS ADICIONALES PARA MEDIOS

• Imágenes libres de derechos – Lo mejor de SailGP

• Live Images

• VNR – Lo más destacado y entrevistas del día 2 de carreras – Google Drive folder

• B-roll footage – Lo mejor de SailGP

ACERCA DE SAILGP | El Rolex SailGP Championship, la competición acuática más emocionante, reúne a equipos nacionales que compiten en catamaranes con foils idénticos, de alta tecnología y alta velocidad, de 15 metros en escenarios emblemáticos de todo el mundo. Veloz como el viento, a velocidades superiores a los 100 km/h (60 mph), SailGP está liderado por los mejores atletas del deporte, con orgullo nacional, gloria personal y un premio total de 12 millones de dólares en juego. Impulsado por la naturaleza (viento, mar y sol), con un propósito, SailGP compite por un futuro mejor. Para más información, visite SailGP.com.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2Xbgymhr...Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2789401...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2777203...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/emirates-gbr-lidera-la-clasificacion-de-sailgp-tras-un-fin-de-semana-dominante-en-cadiz-302575965.html