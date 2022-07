Empire State Building Partners with Tipsy Scoop to Serve Artisanal Liquor-Infused Ice Cream to Observatory Guests

Empire State Building Partners with Tipsy Scoop to Serve Artisanal Liquor-Infused Ice Cream to Observatory Guests - EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC./PR NEWSWIRE

- El Empire State Building se asocia con Tipsy Scoop para servir helado artesanal con infusión de licor a los invitados del Observatorio

NUEVA YORK, 29 de julio de 2022/PRNewswire/ -- Todos pedimos a gritos un helado (con licor). El Empire State Building (ESB) anunció hoy que Tipsy Scoop, una compañía de helados y sorbetes hechos a mano con infusión de licor, servirá dulces enriquecidos en el Observatorio de la planta 86 todos los miércoles desde el domingo 3 de agosto al 5 de septiembre desde 1-9 pm.

"Nuestro exitoso programa emergente ha llevado los auténticos sabores locales de Nueva York al corazón de la ciudad y ha proporcionado una dulce sorpresa a nuestros invitados", comentó Jean-Yves Ghazi, director general del Empire State Building Observatory. "Nos complace asociarnos con Tipsy Scoop para convertir el Observatorio de la planta 86 del Empire State Building en un 'barlour' temporal de helados con vista este agosto".

Tipsy Scoop venderá tres de sus sabores de bebidas alcohólicas preenvasadas en el carrito emergente del edificio, que incluyen helado de caramelo salado con whisky de chocolate amargo, sorbete de margarita de mango y sorbete de frambuesa y limoncello por 8 dólares. El carrito también ofrecerá un sundae exclusivo del ESB que incluye helado a base de plantas de piña colada, infundido con ron y ron de piña, cubierto con crema batida, chispas, ositos de goma y dulces con el tema de Nueva York por 12 dólares Los sabores sin alcohol como vainilla, chocolate y cereza también estarán disponibles por 4,50 dólares.

"Estamos muy emocionados por nuestra ventana emergente en el Empire State Building este agosto", explicó Melissa Tavss, fundadora y consejera delegada de Tipsy Scoop. "Nuestro sundae exclusivo del Empire State Building no solo es delicioso, sino que también es el complemento perfecto para sus fotos del observatorio".

Se insta a los invitados a disfrutar de sus delicias con la vista icónica y etiquetar fotos con #PopUpTop para tener la oportunidad de aparecer en los canales sociales del ESB. En el futuro se anunciarán más ventanas emergentes mensuales en el Observatorio del Empire State Building.

Las imágenes destacadas en alta resolución se pueden descargar aquí. Más información acerca del Empire State Building y entradas disponible de forma online.

Acerca de Empire State Realty Trust El Empire State Building , el "edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginación de 165 millones de dólares de la experiencia del Observatorio del Empire State Building crea una experiencia completamente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas del piso al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio del piso 86, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su ubicación actual en la cultura pop. Obtenga más información en www.esbnyc.com. Declarado "Edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Estadounidense de Arquitectos, el destino de viaje más popular del mundo por Uber, la atracción número 1 en los Estados Unidos en 2022 Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracción número 1 de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet, recibe a más de 4 millones de visitantes anuales de todo el mundo

Desde 2011, el edificio funciona completamente con electricidad eólica renovable, y sus muchos pisos albergan principalmente una amplia gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones minoristas como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y entradas para la Experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga el Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok del edificio.

Acerca de Tipsy ScoopInspirándose en una tradición familiar de seis generaciones, la fundadora Melissa Tavss creó Tipsy Scoop para reunir cócteles artesanales y los buenos recuerdos que vienen con helados, sundaes y dulces. El resultado fue una marca alcohólica que endulza cualquier celebración adulta. Desde 2013, Tipsy Scoop se ha hecho rápidamente un nombre con sus modernas cucharadas de bebidas alcohólicas y sus creaciones de helados altamente instagrameables. Para obtener más información, visite www.tipsyscoop.com o síganos en Instagram, Facebook, o TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868757/ESB_Tipsy_Scoop.jpg