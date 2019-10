Las empresas de Japón y Saskatchewan aúnan fuerzas para fomentar la CCS, así como para reducir las emisiones de CO2 (2)

Publicado 08/10/2019 20:19:26 CET

-- Los niveles de concentración de CO(2) jamás han sido tan altos ni han aumentado tan rápido como en la actualidad - Curva de Keeling: Registro diario del dióxido de carbono en la atmósfera [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=4031342474&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603327-1%26h%3D758061 555%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fscripps.ucsd.edu%252Fprograms%252Fkeelingc urve%252F%26a%3DA%2BDaily%2BRecord%2Bof%2BAtmospheric%2BCarbon%2BDioxide &a=Registro+diario+del+di%C3%B3xido+de+carbono+en+la+atm%C3%B3sfera] (Institución Scripps de Oceanografía, Universidad de California, San Diego) -- La CCS se considera esencial en tres de las cuatro vías para mantener el calentamiento global en un máximo de 1, 8 Oct. (o) - C - Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: Calentamiento global de 1,5 grados centígrados [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=3888374117&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603327-1%26h%3D285490 5552%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ipcc.ch%252Fsr15%252F%26a%3DGlobal%2B Warming%2Bof%2B1.5%2BDegrees%2BCelsius&a=Calentamiento+global+de+1%2C5+g rados+cent%C3%ADgrados] -- La mayor parte del mundo no puede cumplir los objetivos de emisiones sin ayuda de la CCS y, para quienes pueden, el incremento medio en el coste de atenuación es del 138% - Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: 5º Informe de evaluación del IPCC de 2014. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=39586009&u=h... 2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603327-1%26h%3D90658638 6%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ipcc.ch%252Freport%252Far5%252F%26a%3DIPC C%2BAR5%2B2014&a=5%C2%BA+Informe+de+evaluaci%C3%B3n+del+IPCC+de+2014.]

-- Programa de I+D de gases de efecto invernadero de la AIE (IEAGHG, por sus siglas en inglés): ¿Qué es la CCS? [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=860594306&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603327-1%26h%3D2956690 156%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fieaghg.org%252Fccs-resources%252Fwhat-is-c cs%26a%3DWhat%2Bis%2BCCS%253F&a=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+CCS%3F] -- Global CCS Institute: Índice de preparación en materia de CCS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=3296638734&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603327-1%26h%3D417058 8842%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalccsinstitute.com%252Fpublicatio ns%252Fcarbon-capture-and-storage-readiness-index-comparative-review-glo bal-progress-towards-wide-scale-deployment%26a%3DCCS%2BReadiness%2BIndex &a=%C3%8Dndice+de+preparaci%C3%B3n+en+materia+de+CCS] -- El Estudio de viabilidad Shand CCS muestra que la CCS de 2ª generación puede ser un 67% más barata [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=428576649&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603327-1%26h%3D2921321 426%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fccsknowledge.com%252Fresources%252F2nd-gen eration%26a%3D2nd%2Bgeneration%2BCCS%2Bcan%2Bbe%2B67%2525%2Bcheaper&a=CC S+de+2%C2%AA+generaci%C3%B3n+puede+ser+un+67%25+m%C3%A1s+barata]

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): En funcionamiento desde 2016 bajo la dirección de una junta independiente, el Knowledge Centre fue creado por BHP y SaskPower bajo el mandato de fomentar la comprensión y la implementación mundial de la CCS de gran escala con el fin de reducir las emisiones mundiales de GEI. El Knowledge Centre proporciona los conocimientos técnicos necesarios para implementar proyectos de CCS de gran escala, así como la optimización de la CCS mediante el aprendizaje de base obtenido a partir de la instalación de CCS Boundary Dam 3 totalmente integrada y el estudio integral de CCS de segunda generación, conocido como Estudio Shand. Para obtener más información, visite: https://ccsknowledge.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=3469457658&u...]

Acerca de Japan CCS Co., Ltd.: Japan CCS Co., Ltd. (JCCS), encargada por el Gobierno japonés para probar un sistema de CCS de cadena completa en la ciudad de Tomakomai (Hokkaido), fue fundada en mayo de 2008, cuando un grupo de grandes compañías con experiencia en sectores relacionados con la CCS (como la energía eléctrica, el petróleo, la exploración y el desarrollo de gas y petróleo, y la construcción de instalaciones) aunó fuerzas para responder a la llamada del Gobierno japonés en cuanto al desarrollo de tecnología de CCS como medida contra el calentamiento global. JCCS es una compañía única en el mundo creada y dedicada expresamente al desarrollo de la tecnología integrada de CCS. Para obtener más información: https://www.japanccs.com/en/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2603327-1&h=3004570142&u...]

