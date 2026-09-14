Energía limpia para todos: BLUETTI y ONU-Hábitat amplían su acción conjunta a Nigeria

(Información remitida por la empresa firmante)

ABUJA, Nigeria, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa mundial de energía limpia BLUETTI y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) llevaron a cabo su segunda iniciativa conjunta en el marco del programa en curso "Iluminando una familia africana (LAAF)" de BLUETTI en el estado de Benue, Nigeria, del 7 al 10 de septiembre. La iniciativa sigue a su primera colaboración en Kenia en 2025 y continúa la misión de LAAF de apoyar a las comunidades desatendidas en toda África a través de soluciones de energía limpia.

Como parte de la iniciativa, se llevó a cabo un taller de dos días sobre energía solar en la Universidad Rev. Fr. Orshio Adasu de Makurdi, en el que se abordaron conceptos básicos y aplicaciones prácticas de esta tecnología. BLUETTI donó 50 kits de iluminación y almacenamiento solar PB200 para facilitar el aprendizaje práctico y lanzó el Programa de Embajadores del Campus con el fin de fomentar la concienciación sobre la energía limpia tanto en los campus como en las comunidades circundantes.

La iniciativa se extendió a Yelwata, una comunidad situada en el Área de Gobierno Local de Guma donde el acceso a electricidad fiable sigue siendo muy limitado. BLUETTI donó 180 kits adicionales a hogares encabezados por mujeres o personas mayores, beneficiando a más de 1.000 residentes. Gracias a esta iniciativa, BLUETTI ayudó a las familias a acceder a una electricidad más segura y fiable para sus necesidades cotidianas, mejorando las condiciones de vida básicas y facilitando mayores oportunidades para la educación, la comunicación y el desarrollo comunitario.

"Es un honor unir fuerzas una vez más con ONU-Hábitat. Esta iniciativa se ha expandido desde África Oriental hasta África Occidental, lo que refleja nuestro compromiso compartido de promover el acceso a energía limpia en más comunidades de África", afirmó James Ray, portavoz de BLUETTI.

Hasta la fecha, LAAF ha beneficiado a más de 60.000 personas en toda África. De cara al futuro, BLUETTI y ONU-Hábitat seguirán fortaleciendo su alianza, llevando soluciones de energía limpia a más países africanos y generando un mayor valor social y ambiental. Se prevé que esta colaboración continua contribuya a reducir las emisiones de carbono en aproximadamente 337,5 toneladas a lo largo de cinco años, fomentando comunidades más resilientes y un desarrollo sostenible para todos.

Acerca de BLUETTI

Como pionera tecnológica en energía limpia, BLUETTI ofrece soluciones fiables que abarcan desde sistemas de respaldo de batería para el hogar hasta estaciones de energía portátiles para aventuras al aire libre. Con la confianza de más de 3.500 millones de usuarios en más de 120 países y regiones, BLUETTI mantiene su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo y la innovación responsable.

Acerca de ONU-Hábitat

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) es el organismo de la ONU encargado de la urbanización; promueve ciudades y comunidades social y ambientalmente sostenibles y colabora a nivel mundial con diversos asociados para fomentar un desarrollo inclusivo y resiliente, al tiempo que reduce la desigualdad, la discriminación y la pobreza.

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