Energía para todos: SINEXCEL convierte sus compromisos de sostenibilidad en acciones

Energy for All: SINEXCEL Turns Sustainability Commitments into Action

SHENZHEN, China, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) ha concluido con éxito su iniciativa ESG global de dos meses, transformando su visión de sostenibilidad Energía para todos en acciones significativas y mensurables tras el lanzamiento de su estrategia de sostenibilidad en abril de este año.

Pequeñas acciones, impacto medible

La iniciativa, que abarca siete países y cuenta con la participación de más de 80 empleados y socios, unió esfuerzos en cuatro pilares clave: educación, medio ambiente, desarrollo y salud.

A través de acciones bajas en carbono, los participantes caminaron más de 378.000 pasos y eliminaron 60 kg de basura, lo que contribuyó a una reducción estimada de 52 kg en las emisiones de CO₂ (equivalente a aproximadamente 2,4 años de absorción de CO₂ por un árbol), lo que demuestra cómo las acciones individuales pueden sumarse para lograr un cambio significativo.

Iluminando el crecimiento a través de la educación

SINEXCEL apoyó a un equipo alemán de robótica juvenil de más de 80 miembros en varios eventos globales mientras se asociaba con universidades líderes, incluidas Tsinghua y Sichuan, para promover el conocimiento y la investigación sobre energía renovable en tecnologías de almacenamiento de energía y calidad de energía en formación de redes.

Armonizando la tecnología y la naturaleza

En colaboración con Schneider Electric y Phoenix Contact, SINEXCEL promovió caminatas ecológicas, recolección de basura y talleres ecológicos durante esta iniciativa, fomentando la responsabilidad ambiental más allá del lugar de trabajo.

Impulsando el desarrollo sostenible a través de la innovación

Al trabajar con Infineon, SINEXCEL mejoró sus soluciones en almacenamiento y calidad de energía, avanzando en el rendimiento tecnológico en línea con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

Promoción de la inclusión y el bienestar en la salud

En Europa, Norteamérica, APAC, Latinoamérica y Oriente Medio, nos conectamos con nuestros equipos globales para escuchar sus perspectivas, fomentando una cultura de inclusión, cuidado y compromiso.

"En SINEXCEL, 'Energía para Todos' es más que una iniciativa: refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y los valores que compartimos como comunidad global. Desde empoderar a jóvenes innovadores hasta promover estilos de vida más ecológicos en la oficina y con nuestros socios, cada acción cuenta. Nos enorgullece ver cómo convertimos nuestra visión en impacto y seguiremos impulsando soluciones y prácticas que creen un futuro más sostenible para todos", afirmó Celine Li, directora general de Branding y Marketing de SINEXCEL.

A través de su visión de sostenibilidad Energía para Todos, SINEXCEL convierte la filosofía de sostenibilidad en un impacto en el mundo real, fomentando la colaboración, empoderando a las comunidades y dando forma a un futuro más sostenible para todos.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 12 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector como EVE Energy y Schneider Electric para impulsar la libertad energética.

