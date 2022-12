Enfinity Global cierra 142 millones de euros de financiación para la construcción de 112 MW en tres plantas fotovoltaica

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 21 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Global Inc, líder en energías renovables, ha cerrado 142 millones de euros en financiación para la construcción de 112 MW en tres plantas de energía solar fotovoltaica en Italia.

La financiación consta de dos tramos, un primero en el que Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) y BayernLB han aportado financiación para dos proyectos con un total de 72 MW, y un tramo adicional para 40 MW al que también se ha sumado Nomura. Estos bancos han actuado como mandated lead arrangers en la financiación de cada proyecto a través de una estructura de club deal que incluye 85 millones de euros de financiación de deuda a largo plazo sin recurso y 57 millones de euros para impuestos y garantías bancarias para PPA y módulos fotovoltaicos.

"Estamos agradecidos por la oportunidad de asociarnos con tres bancos líderes en este acuerdo, que demuestra tanto la calidad de nuestro porfolio de proyectos como la apuesta del sector financiero por las energías renovables", comenta Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global. "Enfinity Global cuenta en Italia con 318 MW adicionales en proyectos con todos los permisos ya concedidos y más de 2 GW en avanzado estado de aprobación. Nuestro objetivo es aportar soluciones a nuestros clientes mediante el suministro de energía limpia predecible y asequible. Nuestro plan contribuirá a incrementar el objetivo de independencia energética de Italia y creará miles de puestos de trabajo en la economía verde".

Los tres proyectos financiados están situados en diferentes puntos de la región de Lacio y se espera que estén operativos a lo largo del primer semestre de 2024. Estas plantas solares fotovoltaicas producirán 191 GWh de electricidad limpia al año, suficiente para abastecer a 71.000 hogares italianos y compensar 76.500 toneladas de emisiones de CO2, equivalente a la cantidad capturada por 3.500 árboles.

Benoit Felix, Global Head of Structured Debt de Santander CIB ha declarado: "Estamos desempeñando un papel clave para ayudar a acelerar la transición energética. Apoyar a Enfinity Global refuerza nuestra posición de liderazgo en el sector de las energías renovables y es una prueba de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Enhorabuena a Enfinity Global y a todos los implicados en la ejecución de estos proyectos."

"BayernLB se enorgullece de seguir contribuyendo a un sistema energético libre de emisiones de CO2 en Italia y en el mundo. Esta transacción demuestra que los proyectos con grid parity se convertirán en la clase de activos dominante en el sector de las energías renovables en el futuro", comenta Jonas Benholz, Head of Project Finance South Europe de BayernLB.

Enfinity Global es un productor independiente de energía (IPP) a nivel global con un porfolio de más de 7 GW en activos de energías renovables en funcionamiento, construcción y desarrollo en mercados energéticos consolidados.

El plan REPower EU de la Unión Europea marca el camino a Italia para un despliegue acelerado de las energías renovables, con el objetivo de alcanzar el 30% en el consumo total de energía y el 55% en la generación de electricidad en 2030.

Sobre Enfinity Global

Enfinity Global Inc. es una compañía estadounidense líder en el sector de las energías renovables y la sostenibilidad creada en 2018. Con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, y una cartera de más de 7 GW de proyectos en diversas fases de desarrollo y operación, la compañía busca contribuir significativamente a la transición hacia una economía sostenible neutra en emisiones de CO2. El equipo directivo de Enfinity Global aporta más de 37.000 millones de dólares de experiencia en financiación en el sector de las energías renovables y más de 15 GW de activos solares y eólicos desarrollados y adquiridos. www.enfinity.global

Sobre Santander Corporate & Investment Banking

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de negocio que acompaña a clientes corporativos e institucionales con servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido que cubren sus necesidades teniendo en cuenta su complejidad y sofisticación, así como criterios de banca responsable que contribuyan al progreso de la sociedad.

Sobre BayernLB

Como banco especializado, BayernLB es un importante financiador de inversiones para las economías bávara y alemana. Sus clientes -empresas, cajas de ahorros, inversores institucionales y sector público- están en el centro de su enfoque sostenible. En su negocio de clientes corporativos, BayernLB se centra en sectores con visión de futuro como la movilidad, la energía, la tecnología, la construcción, los recursos básicos, la fabricación y la ingeniería. El Banco apoya a las empresas de estos sectores, ayudándoles a desarrollar con éxito sus planes de negocio. Como financiador inmobiliario, el Grupo BayernLB ofrece un know-how de 360 grados en toda la cadena de valor del negocio inmobiliario - y en una amplia variedad de activos. BayernLB es el banco central de las cajas de ahorros bávaras y, desde hace décadas, es un socio acreditado de estas entidades y de otras cajas de ahorros de toda Alemania. La filial del Grupo y banco tecnológico DKB ofrece a sus más de 4,5 millones de clientes una excelente experiencia de cliente y excelentes soluciones digitales. BayernLB es propiedad del Estado Libre de Baviera y de la Asociación de Cajas de Ahorros de Baviera.

Important Notice

This press release contains projections and pro forma financial information based upon assumptions which are inherently uncertain and unpredictable. Actual results may differ materially from those discussed in, or implied by, the statements in this press release. This press release and any projections or pro forma information contained herein represent only our management's current estimates as of the date of this release and have not been subject to independent audit. We assume no duty to update the information contained in this press release. We make no representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information contained in this press release.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/enfinity-global-cierra-142-millones-de-euros-de-financiacion-para-la-construccion-de-112-mw-en-tres-plantas-fotovoltaicas-en-italia-301708147.html