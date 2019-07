Entrevista exclusiva con Regina Vanderlinde, presidenta de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV)

Publicado 04/07/2019 11:34:01 CET

YANTÁI, China, 4 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Durante la tarde del 29 de junio, Regina Vanderlinde, presidenta de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV, por sus siglas en inglés), está en China para asistir a la 12.ª Exposición Internacional de Vinos de Yantái de VinChina, y allí fue entrevistada en el Centro Internacional de Exposiciones de Yantái. El evento fue organizado por Gao Jingtao, director del Centro de Servicios para el Desarrollo de la Industria Vitivinícola de Yantái.

La Sra. Vanderlinde ofreció sus ideas sobre el tema de la exposición de este año bajo el lema "Let's make Chinese Wine the Wine of the World" (Hagamos del vino chino el vino del mundo). Dijo que cree que el mercado vinícola chino tiene un gran potencial, y que esta exposición le ha permitido experimentar aún más la calidad excepcional y el encanto único de los vinos chinos. La Sra. Vanderlinde también reconoció con entusiasmo el estatus único de Yantái como la única ciudad internacional de la vid y el vino de Asia, y destacó especialmente sus logros en el desarrollo regional y la creación de marcas. Concluyó diciendo que esperaba que los vinos chinos fueran conocidos en todo el mundo como resultado de esta exposición, en línea con la temática de Apertura, Integración y el Compartir.

