Epidemiología y genética de la hematopoyesis clonal, una afección premaligna de células madre hematopoyéticas

Reykjavik, ISLANDIA, 6 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio completo de deCODE genetics, una filial de Amgen, publicado hoy en Nature Genetics, proporciona información sobre la epidemiología y la genética somática y de la línea germinal de la hematopoyesis clonal. Se utilizaron datos de secuencia del genoma completo de Islandia y el Biobanco de Reino Unido, combinados con una estrategia única de codificación de barras de mutación somática, para investigar la hematopoyesis clonal a escala poblacional.

La hematopoyesis clonal es una condición que surge cuando un único linaje clonal de células madre hematopoyéticas (HSC) se expande y se convierte en la fuente de una proporción sustancial de células sanguíneas maduras. Los científicos de deCODE utilizaron datos de secuencia del genoma completo de más de 176.000 personas para detectar la hematopoyesis clonal en más de 16.000 sujetos. El estudio reafirmó que la hematopoyesis clonal es muy común en las personas mayores, acercándose al 50% en personas mayores de 80 años. Las personas con hematopoyesis clonal tienen un mayor riesgo de ser diagnosticadas posteriormente con neoplasia hematológica y tienen mayores tasas de mortalidad. Anteriormente se había afirmado que la hematopoyesis clonal estaba implicada en un amplio espectro de afecciones no hematológicas que van desde carcinomas hasta enfermedades cardiovasculares. El estudio demostró que fumar acelera el desarrollo de la hematopoyesis clonal de una manera dependiente de la dosis y que todas las enfermedades no hematológicas asociadas probablemente estén relacionadas con el hábito de fumar. El estudio encontró evidencia de mutaciones que ocurren en HSC que pueden impulsar su expansión clonal. Además, los investigadores encontraron 25 variantes de secuencia heredadas que predisponen a los individuos a desarrollar hematopoyesis clonal.

Los científicos de deCODE desarrollaron un método para detectar la hematopoyesis clonal basado en la secuencia completa del genoma. Este método se basa en el hecho de que cada clon lleva un "código de barras" único de mutaciones que surgieron somáticamente durante el desarrollo y estaban presentes en la célula fundadora al inicio del clon. Si un clon de HSC en particular se expande lo suficiente, entonces este código de barras de mutaciones se puede detectar mediante secuenciación y proporciona un indicador de que el sujeto tiene hematopoyesis clonal. La hematopoyesis clonal tiene muchas de las características de una expansión premaligna de clones celulares con potencial de volverse cancerosos. De hecho, las personas con hematopoyesis clonal tienen un mayor riesgo de sufrir neoplasia hematológica y muerte prematura. Sorprendentemente, si bien parte del aumento de la mortalidad se debió a neoplasia hematológica, gran parte podría atribuirse a enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Se descubrió que la hematopoyesis clonal aumenta el riesgo de ser diagnosticado no sólo con neoplasia hematológica, sino también con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, enfermedad arterial periférica, enfisema y abuso de alcohol. Sin embargo, el estudio no encontró evidencia que respalde la asociación ampliamente informada entre la hematopoyesis clonal y la enfermedad cardiovascular. Se descubrió que fumar tiene un efecto dependiente de la dosis sobre la hematopoyesis clonal y probablemente acelera su desarrollo a medida que las personas envejecen. Esto sugiere que la hematopoyesis clonal es en algunos aspectos un marcador del hábito de fumar y que las asociaciones de enfermedades no hematológicas son esencialmente el resultado del hábito de fumar y de la edad avanzada. Luego, el estudio investigó los fundamentos genéticos de la hematopoyesis clonal, centrándose primero en las mutaciones que podrían ocurrir en las HSC, dándoles una ventaja selectiva que les permite hacerse cargo de la médula ósea y la hematopoyesis.

Encuentran varias de estas denominadas mutaciones conductoras, muchas de las cuales tienen una implicación conocida en la neoplasia mieloide y linfoide. Sin embargo, la mayoría de los clones de HSC no tienen una mutación conductora obvia y por qué se expanden sigue siendo un misterio. En cuanto a las variantes hereditarias que predisponen a las personas a contraer CH, deCODE encontró genes alterados en 25 de esos loci. En algunos casos se demostró que estas variantes afectan la expresión genética, el empalme o los niveles de proteínas plasmáticas relacionadas con CH. Las variantes tienden a afectar también el recuento de células sanguíneas, la neoplasia mieloproliferativa y la longitud de los telómeros de los leucocitos. En general, el estudio ha proporcionado conocimientos sustanciales sobre la genética y la epidemiología de la hematopoyesis clonal.

Con sede en Reykjavik, Islandia, deCODE es líder mundial en el análisis y la comprensión del genoma humano. Utilizando su experiencia única y sus recursos poblacionales, deCODE ha descubierto factores de riesgo genéticos para docenas de enfermedades comunes. El propósito de comprender la genética de las enfermedades es utilizar esa información para crear nuevos medios para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. deCODE es una filial de propiedad total de Amgen (NASDAQ:AMGN).

