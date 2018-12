La época navideña de Bangkok alcanza una nueva altura con un espectáculo de luces creado por artistas de primer nivel

Publicado 13/12/2018 13:41:01 CET

- La época navideña de Bangkok alcanza una nueva altura con un espectáculo de luces de 60 plantas creado por 7 artistas de primer nivel

El espectáculo de gran altura de 7 de los mejores artistas de Tailandia consolidará a Bangkok como uno de los principales destinos para Fin de Año al atraer a visitantes al distrito "de la cuenta atrás" de Ratchaprasong con un tributo al espíritu tailandés de la felicidad.

BANGKOK, 13 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Las fiestas de Año Nuevo de Bangkok alcanzarán nuevas alturas con "Beautiful Bangkok", un espectáculo de luz y sonido de 60 plantas creado por 7 artistas tailandeses de renombre con la temática "Sinfonía de la felicidad".

https://mma.prnewswire.com/media/797232/BB_artists.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/797232/BB_artists.jpg ]

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) albergará el espectáculo de proyección de mapeo y láser en 3D de alta tecnología del 18 de diciembre a Fin de Año, lo que atraerá a tailandeses y turistas a Ratchaprasong, un distrito famoso por sus exhibiciones festivas y sus fiestas "de la cuenta atrás".

El Sr. Visit Malaisirirat, consejero delegado de MQDC, comentó: "Beautiful Bangkok celebra el Año Nuevo encargando a los mejores artistas que capturen la auténtica belleza de la ciudad --la felicidad de sus gentes-- y confirma a Bangkok como la ciudad 'de la cuenta atrás' de Asia.

Hemos trabajado en la Sinfonía de la felicidad con 7 de los artistas contemporáneos más famosos de Tailandia, a los que hemos ofrecido el amplio lienzo de Magnolias Ratchadamri Boulevard (MRB), un edificio residencial de 60 plantas que alberga el Waldorf Astoria Bangkok. La impresionante fachada del MRB, inspirada en la magnolia, proporciona el entorno perfecto para este enorme evento".

Los 7 artistas son P7, Mue Bon, Pai Lactobacillus, Tikkywow, Keep Your Eyes On team, TRK y Bonus TMC, todos procedentes del próspero panorama del arte callejero de Tailandia.

Según el Sr. Visit, MQDC seguirá albergando el "Beautiful Bangkok" todos los años.

"Se trata del segundo año que MQDC crea una sensación con el espectáculo de luces Beautiful Bangkok", comentó.

"MQDC lo llevará a cabo todos los años como nuestro regalo especial a Tailandia. Nuestra idea es capturar y celebrar la belleza de la felicidad tailandesa. Los espectáculos anuales destacarán a Bangkok como un lugar excelente para recibir el Año Nuevo, una ciudad de la cuenta atrás a la par de Hong Kong, Singapur y Sídney. El espectáculo atraerá de nuevo a una amplia audiencia y hará las delicias de tailandeses y turistas por igual".

El espectáculo de este año también convertirá en estrellas a los miembros del público que luzcan sus mejores sonrisas en las redes sociales. Además, incorporará 226 de estas fotos y 20 de ellas ganarán 5000 bahts. (Las fotos se publicarán con un apodo y #BeautifulBangkok etiquetando a MQDC de aquí al 17 de diciembre).

La Sra. Sasinan Allmand, vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Comunicaciones de empresa, comentó: "En Tailandia celebramos tres tipos de Año Nuevo --el 1 de enero, el Año Nuevo chino y el Año Nuevo tailandés--, lo que nos convierte en expertos.

Ratchaprasong es el distrito 'de la cuenta atrás' de Bangkok y en él se puede respirar una sensación festiva y mágica. Pero, con 'Beautiful Bangkok', esta época adquiere un nuevo tinte. Este espectáculo alucinante es también un evento cultural en el que debutan obras recientes de artistas de primera línea que capturan la auténtica belleza de la ciudad --la felicidad de sus gentes--".

MQDC ha trabajado en el espectáculo con la Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), cuya representante, la Sra. Nattaporn Chevamongkol, comentó: "Los edificios de Ratchaprasong se encuentran adornados con luces espectaculares, lo que atrae a la gente a reunirse aquí para ir de compras, comer algo, relajarse o trabajar. El distrito es un destino que todo el mundo debería visitar. Tanto por sus opciones gastronómicas como por sus emplazamientos religiosos, como el santuario de Erawan, Ratchaprasong está aquí para bendecir el Año Nuevo".

'Beautiful Bangkok' estará en Magnolias Ratchadamri Boulevard del 18 al 31 de diciembre. El 18 de diciembre habrá 7 representaciones a las 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00 y 21:20 h. Del 19 al 31 de diciembre, las 7 representaciones serán a las 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40 y 21:00 h, además de la cuenta atrás a las 23:55 h del 31 de diciembre.

Más información en www.magnolias-ratchadamri.com/happenings [http://www.magnolias-ratchadamri.com/happenings].

Acerca de MQDC

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) es una promotora inmobiliaria internacional conocida por su compromiso con la salud y la sostenibilidad con un compromiso empresarial "para el bienestar de todos". MQDC se ha encargado de algunos de los proyectos de mayor categoría de Tailandia, como el ICONSIAM, y su cartera incluye 3 de los 10 edificios más altos del mundo. Para obtener más información, visite www.mqdc.com [http://www.mqdc.com/].

https://mma.prnewswire.com/media/797233/BB_MRB.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/797233/BB_MRB.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/797232/BB_artists.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/797232/BB_artists.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797233/BB_MRB.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/797233/BB_MRB.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Piers Evans, +66-0-64-180-8136, piers_ev@dtgsiam.com;Voradanu Nimmit (Timmie), +66-0-81-309-7799, Voradanu_Ni@dtgsiam.com

Sitio Web: http://www.mqdc.com/