ERLING HAALAND SE CONVIERTE EN EMBAJADOR DE LA MARCA MIDEA

Erling Haaland , del Manchester City, ha sido anunciado hoy como embajador oficial de la marca Midea, una de las principales compañías de electrodomésticos.

El acuerdo de embajador de la marca Midea corresponde a una extensión de la alianza oficial de Midea con el Manchester City; alianza que tienen desde enero de 2020.

MANCHESTER, England, 22 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Midea, uno de los principales y más grandes productores de electrodomésticos del mundo, ha anunciado hoy al delantero del Manchester City, Erling Haaland, como su embajador oficial de marca a nivel global.

Este el último anuncio de la extensión de la exitosa asociación de Midea y Manchester City que comenzó en enero de 2020 y se renovó recientemente en mayo de este año. Hasta la fecha, la alianza ha involucrado a millones de fanáticos globales mediante activaciones que han sido galardonadas.

Para celebrar que Erling se ha convertido en el embajador oficial de la marca, Midea y el Manchester City han lanzado una campaña digital que da vida al slogan de la marca, "siéntete como en casa" al mostrar a Erling usando los productos Midea dentro de un ambiente hogareño, tranquilo, que invita a encontrar el equilibrio y el "poder" que necesita para su segundo hogar: el Etihad Stadium.

La marca líder de electrodomésticos continuará colaborando con el ganador del triplete del City para futuras temporadas, conectando a la base de fanáticos de Erling con clientes de Midea y fanáticos del fútbol a nivel mundial, a través de una variedad de campañas de contenido, regalos exclusivos de mercancía y otras actividades digitales.

Erling Haaland dijo: "Midea es un orgulloso socio del Manchester City y he disfrutado ser parte de las campañas durante mi tiempo con el club hasta ahora. He notado el logotipo de Midea en el Etihad Stadium y, habiendo aprendido sobre su tamaño y ambiciones, me complace convertirme hoy en un embajador global de la marca. El primer video que filmamos hace unas semanas fue muy divertido y estoy deseando trabajar juntos para seguir adelante".

Eric Wang, presidente de Smart Home Business de Midea Group, dijo: "Erling Haaland es un nombre familiar, un jugador que todo el mundo está mirando y hablando. Es tan humilde pero tan poderoso, y a los 23 años tiene un potencial para ser desatado, similar a nuestra marca Midea. Estamos encantados de iniciar nuestra asociación con él".

Acerca de Midea & Midea Group

Midea es una de las más de 10 marcas dentro del negocio Smart Home de Midea Group.

Midea Group, establecida en 1968, es una empresa líder mundial de alta tecnología clasificada # 278 en la lista Fortune Global 500 2023, y una de las compañías de fabricación de electrodomésticos más grandes del mundo cuyas empresas van más allá de los electrodomésticos inteligentes. A principios de 2021, la compañía racionalizó sus unidades principales en cinco pilares comerciales de alto crecimiento para allanar el nuevo camino de crecimiento futuro: hogar inteligente, electromecánica, tecnologías de construcción, robótica y automatización e innovación digital.

Todas las empresas de Midea Group se esfuerzan por un credo: #HumanizingTechnology

La marca Midea cree en proporcionar soluciones sorprendentemente amigables mediante la adopción de un enfoque centrado en el consumidor y la resolución de problemas. Ir más allá para el futuro, explorando e inventando constantemente para satisfacer la demanda siempre cambiante de nuestros consumidores, permitiéndoles "sentirse como en casa".

Los 40 centros de producción globales de Midea Group y aproximadamente 166,000 empleados en más de 200 países y regiones generaron un ingreso anual de más de USD 51.39 mil millones en 2022. Sus 31 centros de innovación en todo el mundo y el fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo han dado como resultado más de 80.000 patentes concedidas hasta la fecha.

www.midea.com www.midea.com/global/ManchesterCity www.midea-group.com

Acerca de Erling Haaland

Erling Braut Haaland, nacido en Leeds el 21 de julio de 2000, es un futbolista noruego que juega como delantero para el club de la Premier League Manchester City y la selección nacional de Noruega.

Un goleador nato, Haaland se unió al City desde el Borussia Dortmund en julio de 2022, después de firmar un contrato de cinco años. Hijo del ex jugador del City Alfie, Haaland junior es ampliamente considerado como uno de los mejores delanteros de Europa y llegó al club con una formidable reputación goleadora después de impresionantes períodos en Molde FK, Red Bull Salzburg y Dortmund.

Fuerte, alto, rápido, bueno en el aire y capaz de marcar una variedad de goles con ambos pies, la carrera de Haaland hasta ahora se ha caracterizado por una cosa: goles. En su campaña de debut en el City, el noruego anotó 36 veces en la Premier League, rompiendo el récord de más goles anotados en una temporada de 38 partidos. También se convirtió en el tercer jugador en la historia, y el primero en nueve años, en anotar cinco goles en un solo partido de la UEFA Champions League cuando el City venció al RB Leipzig por 7-0 en el Etihad Stadium.

Haaland anotó su gol número 45 de la temporada durante la victoria en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League sobre el Bayern Munich, lo que significa que superó a Ruud van Nistelrooy y Mohamed Salah como los hombres que han marcado más goles para un club de la Premier League en todas las competiciones en una sola campaña.

Terminó su increíble temporada de debut con 52 goles en 53 partidos y tuvo un final de cuento de hadas ya que formó parte del equipo ganador del triplete de Pep Guardiola, que los vio levantar la Premier League, la FA Cup y la Champions League.

Acerca del Manchester City Football Club:

El Manchester City FC es un club de la Premier League inglesa fundado inicialmente en 1880 como St Mark's West Gorton. Se convirtió oficialmente en el Manchester City FC en 1894 y desde entonces ha ganado la Liga de Campeones de la UEFA, la Recopa de Europa, nueve títulos del Campeonato de Liga, siete Copas FA y ocho Copas de la Liga. El Manchester City FC es uno de los 13 clubes que componen el City Football Group.

Bajo el mando de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más condecorados del fútbol mundial, el Club juega sus partidos nacionales y de la UEFA Champions League en casa en el Etihad Stadium, un espectacular estadio de 53.500 asientos que el City ha llamado hogar desde 2003. Hoy en día, el estadio se encuentra en el campus más amplio de Etihad, que también abarca la City Football Academy, una instalación de entrenamiento de rendimiento y desarrollo juvenil de vanguardia ubicada en el corazón del este de Manchester. Con un estadio de la Academia con capacidad para 7.000 espectadores, la Academia de Fútbol de la Ciudad también es donde el Manchester City Women's Football Club y el Elite Development Squad entrenan a diario y juegan sus partidos competitivos en casa.

Para obtener más información, visite www.mancity.com

