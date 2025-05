(Información remitida por la empresa firmante)

ESOC 2025: Los anticonceptivos orales combinados triplican el riesgo de ictus criptogénico en mujeres jóvenes, según un nuevo estudio

HELSINKI, 21 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación presentada hoy en la European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2025 reveló que el uso de anticonceptivos orales combinados (AO) se asocia con un aumento de tres veces en el riesgo de ictus isquémico criptogénico (CIS) en mujeres jóvenes.(1) Los hallazgos se suman a la creciente evidencia que vincula la anticoncepción hormonal con el riesgo vascular en mujeres en edad reproductiva.

El ictus isquémico criptogénico, es decir, un ictus sin causa identificable, representa hasta el 40% de todos los ictus isquémicos en adultos jóvenes.(2) A pesar de su prevalencia, la contribución de factores de riesgo específicos del sexo, como el uso de anticonceptivos, ha permanecido poco explorada. Si bien estudios previos han asociado los AO combinados con el riesgo de ictus, este es uno de los pocos estudios que se centra específicamente en el ictus criptogénico en mujeres jóvenes.

El estudio Searching for Explanations for Cryptogenic Stroke in the Young (SECRETO) incluyó a 268 mujeres de entre 18 y 49 años con CIS y 268 controles sin ictus de la misma edad en 14 centros europeos. De las participantes, 66 pacientes y 38 controles utilizaban anticonceptivos orales combinados. Tras ajustar por edad y comorbilidades establecidas como hipertensión, tabaquismo, migraña con aura y obesidad abdominal, el uso de anticonceptivos orales se asoció con una razón de probabilidades ajustada de 3, 21 May. (95% CI: 1,61-5,57) - . No se encontraron interacciones significativas entre el uso de anticonceptivos orales y estos factores de riesgo, lo que sugiere que el aumento del riesgo de ictus podría ser independiente de otros factores contribuyentes conocidos.

"Nuestros hallazgos confirman la evidencia previa que vincula los anticonceptivos orales con el riesgo de ictus", afirmó la Dra. Mine Sezgin, del Departamento de Neurología de la Universidad de Estambul y autora principal del estudio. "Lo que es particularmente notable es que la asociación se mantiene sólida incluso al considerar otros factores de riesgo conocidos, lo que sugiere que podrían estar involucrados mecanismos adicionales, posiblemente genéticos o biológicos".

La mayoría de las usuarias de anticonceptivos orales en el estudio tomaban formulaciones a base de etinilestradiol, con una dosis media de 20 microgramos. También se registraron otros tipos de estrógeno, como el hemihidrato de estradiol y el valerato de estradiol.

"Calculamos la dosis equivalente de estrógeno para cada paciente para garantizar la consistencia", explicó la Dra. Sezgin. "Si bien nuestros datos proporcionan información inicial importante, se necesitan estudios más amplios para determinar si ciertas formulaciones conllevan diferentes niveles de riesgo. Este conocimiento podría ayudar a orientar la elección de anticonceptivos más personalizados para las mujeres".

Si bien los investigadores señalan que se necesitan más estudios prospectivos, recomiendan a los médicos ser cautelosos al recetar anticonceptivos orales combinados a mujeres con factores de riesgo vascular conocidos o antecedentes de ictus isquémico. "Nuestros hallazgos deberían impulsar una evaluación más cuidadosa del riesgo de ictus en mujeres jóvenes, especialmente en aquellas con factores de riesgo adicionales", concluyó la Dra.Sezgin.

En el futuro, los investigadores planean explorar los mecanismos biológicos y genéticos que subyacen a la asociación observada entre el uso combinado de anticonceptivos orales y un mayor riesgo de ictus para comprender mejor cómo los anticonceptivos hormonales pueden elevar dicho riesgo de forma independiente.

Acerca de la autora del estudio:

La Dra. Mine Sezgin es neuróloga e investigadora de ictus en la Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul. Su trabajo se centra en los factores de riesgo específicos según el sexo y la prevención del ictus en adultos jóvenes.

Acerca de la European Stroke Organisation (ESO):

La ESO es una sociedad paneuropea de investigadores y médicos especializados en ictus, sociedades nacionales y regionales de ictus y organizaciones no profesionales, fundada en diciembre de 2007.

El objetivo de la ESO es reducir la carga del ictus modificando la forma en que se percibe y se trata. Esto solo se puede lograr mediante la educación profesional y pública, y mediante cambios institucionales. La ESO es la voz del ictus en Europa, armonizando la gestión del ictus en toda Europa y tomando medidas para reducir la carga del ictus a nivel regional y mundial.

Referencias:

1. Sezgin, M., et al. Hormonal contraception increases the risk of cryptogenic stroke in young women. Abstract O049, presented at the European Stroke Organisation Conference; 21 de mayo de 2025; Viena, Austria.2. Yaghi, S., & Elkind, M. S. (2014). Cryptogenic stroke: A diagnostic challenge. Neurology. Clinical practice, 4(5), 386–393. https://doi.org/10.1212/CPJ.000000000000...

