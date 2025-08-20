La estrategia de doble motor de Bossjob revoluciona la adquisición de talento en la Cumbre WebX de Tokio

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Bossjob, el principal ecosistema de talento Web3 de Asia, ha confirmado su participación como socio GOLD en la Cumbre WebX de Tokio, que se celebrará los días 25 y 26 de agosto. Como único proveedor que ofrece una solución integral de talento que combina una plataforma de reclutamiento basada en IA con un servicio de búsqueda de talentos de primer nivel, presentará su estrategia de doble motor en el mercado asiático en este prestigioso evento. Bossjob también anunciará su participación en Token2049, la cumbre de activos digitales líder en Asia, que se celebrará en Singapur este próximo mes de octubre.

La Cumbre WebX de Tokio ofrece a Bossjob una oportunidad única para demostrar cómo su enfoque de doble motor, que combina tecnología de IA y servicios de búsqueda de talentos de élite, ofrece una solución integral para las empresas Web3, desde la identificación de talento y la búsqueda precisa de candidatos hasta una incorporación fluida.

Motor uno: Plataforma de reclutamiento con IA que abre la vía al talento Web3

Con una red de más de 1.000 empresas Web3, la plataforma funciona como un ecosistema que se refuerza a sí mismo y aprovecha las siguientes ventajas clave:

Eficiencia basada en datos: El sistema de IA de la plataforma captura automáticamente las actividades de los desarrolladores en cadena (incluyendo GitHub, Dune y contratos inteligentes) para cada oferta de empleo, lo que enriquece continuamente su extensa base de talento de más de 100.000 personas y gestiona meticulosamente 87 dimensiones de competencias clave.

Optimización dinámica del modelo: Para abordar la rápida evolución de los requisitos de habilidades en el dominio de la Web3, como los aumentos repentinos en la demanda de experiencia en el lenguaje Move, la plataforma puede recalibrar rápidamente su modelo de emparejamiento de empleos en 72 horas, lo que garantiza una precisión de emparejamiento constante de más del 92 %.

Motor dos: Adquisición de talentos de élite superando las altas barreras en la guerra del talento

En solo 16 meses, la división de headhunting de Bossjob ha colocado a los mejores talentos en más de 30 proyectos Web3 líderes con soluciones personalizadas:

Amplia red de inteligencia: Acceso a más de 200 comunidades de desarrolladores principales de Discord para rastrear con precisión las actividades y habilidades de los talentos objetivo.

Rápida asignación de talento: Se contrató a un Director de Auditoría de Seguridad experto en Rust y con experiencia en cumplimiento de la FSA de Japón para una de las 3 principales plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial en tan solo 7 días.

Enfoque centrado en la retención: Ofrece medidas contra la caza furtiva y un modelo único de cobertura de compensación para protegerse de la volatilidad del mercado, garantizando la estabilidad del talento a largo plazo y la seguridad de la empresa.

Andy, consejero delegado de Bossjob en Web3, destacó: "En tan solo 16 meses, nuestro negocio de búsqueda de talentos ha tenido un rendimiento eficiente al transformar la reserva de talentos de nuestra plataforma, compuesta por más de 20.000 personas, en un dinámico "depósito de munición real", allanando el camino para futuras conexiones y empoderando a las empresas para dominar el panorama de talentos de la Web3 asiática.

Para obtener más información, visite https://go.bossjob.com/web3_7xJ9kL2P

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/la-estrategia-de-doble-motor-de-bossjob-revoluciona-la-adquisicion-de-talento-en-la-cumbre-webx-de-tokio-302533643.html