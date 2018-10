Publicado 04/09/2018 11:00:59 CET

-- Un estudio considera a Equashield como uno de los dos únicos sistemas realmente cerrados, tal y como define el protocolo original NIOSH

Estudio de la Eshelman School of Pharmacy, University of North Carolina, publicado en

la Journal of Oncology Pharmacy Practice

Equashield (equashield.com [http://www.equashield.com ]), un proveedor líder de dispositivos de transferencia de sistema cerrado (CSTDs) para fármacos peligrosos, ha anunciado hoy los resultados de un estudio realizado por la Eshelman School of Pharmacy de la University of North Carolina, evaluando seis dispositivos de transferencia de sistema cerrado comercializados (CSTDs) según el protocolo de pruebas propuestas de 2015 del National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH).

Los resultados del estudio de 2016, publicado en la Journal of Oncology Pharmacy Practice, [http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1078155218787256 ] descubrió que de todos los CSTD probados, solo dos podían contener adecuadamente vapores y aerosoles de fármacos peligrosos en el proceso de composición y administración, siendo Equashield uno de ellos. La contención de vapores peligrosos es uno de los varios factores utilizados para evaluar la efectividad de los dispositivos de transferencia de sistema cerrado y el uso de alcohol isopropílico [https://www.linguee.com/spanish-english/translation/alcohol+isoprop%C3%ADlico.html ] sirve como un sucedáneo para los peores casos para dicha evaluación.

"Según las conclusiones de los investigadores, los CSTDs que no mostraban fugas deberían ser la elección preferida para los sistemas hospitalarios", dijo Marino Kriheli, cofundador de Equashield. "Aunque aún hay un debate en marcha sobre el uso de alcohol isopropílico [https://www.linguee.com/spanish-english/translation/alcohol+isoprop%C3%ADlico.html ] como el sucedáneo para los protocolos NIOSH, en realidad este sucedáneo sirve como una lupa para los vapores de fármacos escapados al medio ambiente que tiene lugar en entornos farmacéuticos reales, ofreciendo el método más riguroso para los CSTDs. Utilizar el alcohol isopropílico [https://www.linguee.com/spanish-english/translation/alcohol+isoprop%C3%ADlico.html ] separa los sistema que están realmente cerrados de los que no, ya que el alcohol está presente en muchos fármacos y representa una volatilidad similar.

Los investigadores de la Eshelman School of Pharmacy revelaron que el estudio estuvo financiado por una beca de Equashield.

