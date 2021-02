EU-JAMRAI pide a gobiernos y grupos de interés un compromiso frente a la resistencia a los antibióticos (2)

En este sentido, EU-JAMRAI ha producido distintos documentos y herramientas, orientados a los Estados miembros y a la comunidad científica, sanitaria, educativa y de concienciación. La Acción Conjunta ha trabajado en varios documentos con peticiones y recomendaciones concretas para políticos en áreas clave en los campos de la RAM y las infecciones asociadas con la asistencia sanitaria.

Además, el grupo se ha enfocado enérgicamente en transmitir a los ciudadanos las consecuencias de la resistencia a los antibióticos de un modo comprensible, a través de elementos como un manual de buenas prácticas para concienciar sobre esta cuestión. El primer símbolo de resistencia a antibióticos y la app Micro-Combat se encuentran entre los resultados clave producidos por la EU-JAMRAI.

Todos estos resultados están disponibles en el sitio web de EU-JAMRAI: https://eu-jamrai.eu/results [https://eu-jamrai.eu/results/]

