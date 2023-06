Image_5024968_28823185 - EVE ENERGY STORAGE CO., LTD./PR NEWSWIRE

-EVE aparece en THE SMARTER E EUROPE 2023 y sigue aumentando su mercado exterior - Firmado un acuerdo de 23 GWh

MÚNICH, 27 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Del 14 al 16 de junio se inauguró en Múnich la European Smart Energy Expo, organizada por la Alianza de la Industria Solar Alemana. EVE, la empresa de almacenamiento de energía más importante del mundo, presentó en la feria su gran célula LFP "Mr big"-LF560K y firmó una cooperación estratégica de 23 GWh en el expositor.

Durante la exposición, EVE mostró soluciones integrales para clientes internacionales, como ESS de servicios públicos, ESS de telecomunicaciones, ESS doméstico, energía marina, etc. Al mismo tiempo, llevamos a cabo el lanzamiento del nuevo producto temático "Next Generation ESS Cell for TWh -LF560K", liderando la nueva era de la energía TWh.

Se ha informado de que el LF560K redefine el ESS con las tres ventajas de "más fácil, más seguro y supereconómico", que pueden satisfacer eficazmente la tendencia de la era TWh y resolver los problemas de complejidad de gestión, fuga térmica y economía en la era de las centrales eléctricas a gran escala.

Con años de aplicación práctica y buenos comentarios del mercado, el stand de EVE atrajo a muchos clientes para comunicarse con nosotros. Entre ellos, la principal empresa de integración de almacenamiento de energía de Estados Unidos, Powin, y American Battery Solutions (ABS) celebraron una ceremonia de firma con EVE, alcanzando un total de 23 GWh de cooperación estratégica.

En esta colaboración, EVE proporcionará parte de la capacidad de producción de la superbatería Waratah de 1.850 MWh, buque insignia de Powin, para mejorar su seguridad y rendimiento. Con la llegada de la era de los TWh, Powin y EVE también están a punto de colaborar para construir el primer proyecto de super GWh de un solo sistema de almacenamiento de energía.

En colaboración con ABS, las células EVE LF280K se utilizarán en el nuevo sistema de almacenamiento de baterías de ABS, TeraStor™. El sistema es compatible con al menos 160 condiciones de funcionamiento diferentes a distintos multiplicadores y temperaturas, lo que exige los más altos estándares y rendimiento de las celdas. Con el apoyo de los productos EVE, TeraStor™ ha superado la prueba de análisis de fiabilidad de Reliant Labs y ha completado la prueba UL9540A, lo que lo convierte en uno de los sistemas de almacenamiento de energía más fiables del mercado actual.

Hasta ahora, EVE ha completado la disposición de productos de almacenamiento de energía multiforma y multitecnología, con soluciones de producto completas desde la célula, el BMS, el módulo hasta el sistema, cubriendo cuatro grandes campos de aplicación: servicios públicos, telecomunicaciones, doméstico y marino. Para los distintos segmentos del mercado, proporcionamos las mejores soluciones adaptables a diferentes requisitos, como la vida útil del producto, el multiplicador, la seguridad, el control de la temperatura y el coste.

En vista de la excelente solidez de sus productos y su capacidad de fabricación de última generación, EVE ha llegado a cooperar con BMW, Daimler, Hyundai, Jaguar Land Rover y otras empresas automovilísticas internacionales, y su expansión comercial en el extranjero está cobrando impulso. Recientemente, EVE ha anunciado la construcción de fábricas en Malasia y Hungría, continuando con el aumento de su distribución en el extranjero.

La aparición de EVE en THE SMARTER E EUROPE 2023 demuestra su superfuerza de disposición global y entrega global. En el futuro, EVE continuará liderando la dirección de la innovación en almacenamiento de energía, proporcionando soluciones de almacenamiento de energía más rentables, más eficientes y más estables, para ayudar al desarrollo sostenible y construir un futuro verde y bajo en carbono.

