Evento de inicio de TBR de Hubei Linglong Tire Co., Ltd. y Linglong Tire Global Partner Conference celebrada con éxito

JINGMEN, China, 12 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 11 de diciembre de 2019, se celebró con éxito en Jingmen (China) el evento de puesta en marcha de TBR de Hubei Linglong Tire Co., Ltd. y Linglong Tire Global Partner Conference, bajo la temática Nuevos Canales, Nuevo Diseño y Crear el futuro. Cerca de 600 invitados asistieron a este evento, incluidos dignatarios de Jingmen, la Asociación de la Industria del Caucho de China y Linglong Tire, que fueron testigos del nuevo progreso de Linglong en el diseño industrial global.

De acuerdo con la iniciativa china One Belt and One Road, Linglong ha construido cuatro bases de fabricación en el país oriental, una en Tailandia y una en Serbia, con el objetivo de completar su Diseño Estratégico Global 5 + 3 (cinco bases de fabricación chinas y tres bases de fabricación en el extranjero).

Hubei Linglong es la cuarta base de fabricación nacional de Linglong, que cubre un área total de casi 9.300.000 metros cuadrados, con el objetivo de que la capacidad anual de PCR llegue a 12 millones de unidades, TBR a 2,4 millones de unidades y OTR a 60.000 unidades con ingresos de ventas estimados que alcancen 710 millones de dólares estadounidenses. La compañía celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de Hubei Linglong el 6 de julio de 2018. La fábrica inteligente y verde promoverá efectivamente la transformación y actualización de la compañía a la producción inteligente de productos de alta gama.

Wang Feng, presidente de Linglong Tire, expresó que Linglong aceleraría la construcción de otros proyectos para intentar finalizar rápidamente la construcción integral de Hubei Linglong. Mientras tanto, la compañía continuará avanzando su diseño global 5 + 3, para convertirse en un fabricante de neumáticos de clase mundial.

En la conferencia global de socios, Wang expresó su gratitud a los socios globales y su expectativa de poder trabajar con ellos para el desarrollo futuro de la compañía.

"Linglong Tire siempre se ha adherido a un desarrollo sostenible y de alta calidad, tratando de promover el desarrollo saludable, ordenado y equilibrado de la cadena de la industria del neumático. Con el avance del diseño industrial global de Linglong, la compañía buscará una cooperación más amplia y pragmática con nuestros socios en investigación y desarrollo de tecnología, cadena de suministro global e intercambio de recursos de mercado para garantizar el desarrollo de alta calidad de la internacionalización de Linglong", declaró Wang Feng en la conferencia.

Linglong aplicará la tienda digital, el fondo de big data y el marketing digital a sus ventas de neumáticos en el mercado minorista, adaptándose a las situaciones de mercado en constante cambio. Mientras tanto, continuará con su trabajo de alta calidad en innovación científica y tecnológica y promoción de la marca, mejorando el valor agregado de su marca y producto, creando mayores ganancias para los distribuidores.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1043453/Linglong_Tire_event... [https://mma.prnewswire.com/media/1043453/Linglong_Tire_event...]

