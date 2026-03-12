Evolución y reinvención: la renovación de la marca Zoomex redefine el comercio transparente

(Información remitida por la empresa firmante)

VICTORIA, Seychelles, 12 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- La plataforma de trading de criptomonedas Zoomex ha anunciado la finalización de una actualización integral de la identidad visual de marca y la experiencia de interacción (UI/UX) de su ecosistema de aplicaciones móviles. Esta iteración representa no solo un avance en la estética del producto, sino también una reflexión digital más profunda de los valores fundamentales de la marca Zoomex: "Simple • Fácil • Rápido" y los principios de "Justo • Equitativo • Transparente".

Desde su fundación en 2021, Zoomex ha acumulado más de 3 millones de usuarios en 35 países y regiones de todo el mundo y ofrece más de 700 pares de divisas. En un momento crítico en el que el mercado de criptomonedas avanza hacia una mayor profesionalidad y cumplimiento normativo, Zoomex ha decidido fortalecer aún más su liderazgo como plataforma de trading de confianza global mediante la reinvención del lenguaje de su producto.

Reconstruyendo el ADN visual: La simbiosis de profesionalismo y transparenciaLa esencia de esta actualización reside en un profundo refinamiento del ADN visual de la marca. El equipo de Zoomex ha rediseñado sistemáticamente la paleta de colores general de la aplicación, el estilo UIKit y el sistema tipográfico.

Colores de marca más brillantes, mayor reconocimientoLa nueva interfaz de usuario realza los icónicos colores de la marca Zoomex. Manteniendo el rigor financiero, introduce un mayor dinamismo tecnológico y la sensación de movimiento propia de la era Web3. Esta paleta de colores proporciona una excelente legibilidad en diversas condiciones de iluminación, reduciendo eficazmente la fatiga visual para los operadores de alta frecuencia.

Diseño basado en tarjetas y amplio espacio visualLa página de inicio y las páginas de recursos ahora adoptan un diseño basado en tarjetas. Esta estructura no solo optimiza la jerarquía de la información y resalta los datos financieros clave, sino que también amplía el espacio visual de la interfaz, dejando espacio flexible para futuros módulos personalizables.

Rediseño de iconos profesionalPara los iconos de la página de inicio y la pestaña principal, Zoomex adoptó un lenguaje de diseño profesional más refinado. En lugar de una decoración excesiva, el diseño se centra en la precisión y la sobriedad en el trabajo de línea, estableciendo una experiencia de trading estable y fiable.

Flujo de transacciones transparente: cada activo visible y controlable

En el mundo de la Web3, la transparencia es la base de la confianza. Con esta actualización, Zoomex ha transformado el principio abstracto de "transacción transparente" en una experiencia de usuario altamente intuitiva.

En el crítico proceso del primer depósito, Zoomex ha reestructurado la lógica del flujo de trabajo. Los nuevos usuarios pueden participar de forma más intuitiva en las campañas de recompensas para nuevos usuarios. Y lo que es más importante, el proceso de depósito ahora incluye información multidimensional sobre el estado en tiempo real. Gracias a la integración con el motor de emparejamiento de alto rendimiento, los usuarios pueden seguir el flujo de sus fondos en cualquier momento. Este diseño de interacción "determinista" es una clara muestra del compromiso de Zoomex con la equidad, la justicia y la transparencia.

Mejora del rendimiento: Actualización del sistema de trading para un control preciso

Tras la mejora visual, Zoomex lanzará una importante actualización de la página de trading a finales de este mes:

Resonancia intersectorial de la marca: Espíritu de competición y la filosofía del portero

Como socio oficial del equipo TGR Haas F1, Zoomex alinea el desarrollo de sus productos con los exigentes estándares del automovilismo: velocidad, precisión y estricto cumplimiento de las reglas. La actualización de la paleta de colores y la tipografía de la aplicación está diseñada para brindar a los usuarios una claridad en la toma de decisiones comparable a la de un panel de control de F1, incluso en mercados extremadamente volátiles.

Al mismo tiempo, la exclusiva alianza global de Zoomex con el portero de talla mundial Emiliano Martínez se refleja aún más en el lenguaje visual de la marca. Martínez representa estabilidad, disciplina y profesionalismo, cualidades que se han internalizado en el diseño del producto como una "base de seguridad". Junto con las licencias regulatorias obtenidas de múltiples jurisdicciones como la NFA de Estados Unidos, la MSB, la AUSTRAC de Australia y las auditorías de seguridad de Hacken, Zoomex está construyendo un entorno comercial robusto tanto tecnológica como perceptualmente.

En la simplicidad, sea testigo del poder de la transparencia

"Creemos que la mejor tecnología debe ser invisible y la mayor confianza, visible", comentó el director del equipo de marca de Zoomex.

Desde la eficiencia subyacente del motor de emparejamiento de alto rendimiento hasta la interacción superficial definida por "Simple Fácil Rápido", Zoomex mantiene su compromiso de eliminar la asimetría de información y permitir que todos los usuarios participen de las oportunidades de crecimiento del mercado global de criptomonedas bajo un sistema justo y transparente.

ACERCA DE ZOOMEX

Fundada en 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas con más de 3 millones de usuarios en más de 35 países y regiones, que ofrece más de 700 pares de divisas. Guiada por sus valores fundamentales de "Sencillo Fácil de usar Rápido", Zoomex también se compromete con los principios de equidad, integridad y transparencia, ofreciendo una experiencia de trading de alto rendimiento, sin barreras y fiable.

