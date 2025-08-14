EXPO MUNDIAL EN JAPÓN: El pabellón donde se ubica Eslovaquia ha atraído a más de 2 millones de visitantes

(Información remitida por la empresa firmante)

BRATISLAVA, Eslovaquia, 14 de agosto, 2025 /PRNewswire/ -- La Exposición Universal de la ciudad japonesa de Osaka alcanzó un hito significativo. El pabellón Commons-C, que también alberga la exposición eslovaca, recibió a su visitante número dos millones de todo el mundo. La jornada estuvo marcada por la celebración del récord alcanzado, así como por la alegría, las experiencias interactivas y la cooperación internacional, y Eslovaquia se ubicó entre los participantes más activos del programa.

El programa, repleto de actividades, se desarrolló durante el 9 de agosto y ofreció una vibrante gama de actividades para participantes de diferentes edades. La mañana fue para los niños, mientras que el programa de la tarde se centró en el conocimiento. El concurso interactivo puso a prueba los conocimientos sobre Eslovaquia, desde sus éxitos deportivos y tradiciones culturales hasta sus importantes industrias de exportación. Así, los concursantes no solo pusieron a prueba sus conocimientos, sino que muchos también aprendieron datos interesantes sobre el país en el corazón de Europa durante el partido.

"Con esta celebración, hemos demostrado una vez más que Eslovaquia puede participar con ideas, alegría y un corazón abierto. Nos complace que, incluso en un gran formato internacional como la Exposición Universal, la gente haya llevado consigo un trocito de Eslovaquia: experiencias, sonrisas y conocimiento", comentó Michaela Kovačičová, Comisaria General de la participación de Eslovaquia en la EXPO Osaka 2025.

Durante las celebraciones, la exposición eslovaca registró una alta asistencia y atención del público. Elementos interactivos, como un juego de memoria pexeso sobre castillos eslovacos, atraen a aproximadamente 1.500 jugadores al día. Los visitantes también mostraron interés por el impactante aspecto visual, especialmente la puerta con bordados y patrones tradicionales eslovacos, y la amplia gama de objetos expuestos, desde huevos de Pascua y cerámica hasta productos tecnológicos modernos. El sello eslovaco, considerado por muchos como uno de los más bellos de toda la EXPO, también fue especialmente popular entre los visitantes, por lo que la exposición eslovaca recibió un premio no oficial.

Los visitantes también apreciaron enormemente el trato personalizado del equipo eslovaco. Las anfitrionas, que hablan japonés, facilitan conversaciones más profundas y un intercambio cultural durante el contacto diario, algo que los visitantes japoneses agradecen con proactividad mediante gestos amables, pequeños regalos, origamis o retratos pintados a mano.



