El expresidente de JUUL se une al equipo de Poda

VANCOUVER, BC, 28 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. ("Poda" o la "compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTC PINK: PODAF) se complace en anunciar que el expresidente de JUUL Canadá, Michael Nederhoff, se ha unido a Poda como miembro de la Junta Asesora Global y consultor al equipo directivo de Poda y al Directorio de la compañía. Como parte del acuerdo de consultoría, Nederhoff ayudará a Poda con su expansión global.

Michael Nederhoff fue anteriormente el presidente de JUUL Labs Canada, una división de JUUL Labs Inc. ("JUUL"). JUUL es una empresa estadounidense de cigarrillos electrónicos con sede en San Francisco. Altria Group, el fabricante de cigarrillos Marlboro, invirtió 12.800 millones de dólares en JUUL en diciembre de 2018, adquiriendo una participación del 35 por ciento. Michael fue contratado por JUUL para lanzar el producto y la unidad de negocios en Canadá. Jugó un papel decisivo en el tratamiento de los aspectos comerciales y regulatorios del mercado de los cigarrillos electrónicos. Además, Michael fue anteriormente responsable del lanzamiento de Red Bull y CytoSport al mercado canadiense, y actualmente es el consejero delegado de Shelter. Michael comentó: "El revolucionario producto heat-not-burn de Poda es exactamente lo que estaba buscando para respaldar un futuro sin humo. Hay más de 1.300 millones de fumadores en el mundo y los productos para fumar de riesgo reducido son esenciales para la longevidad de esta gran población. Espero utilizar mi amplia experiencia en el lanzamiento de los principales productos de CPG para ayudar a Poda a implantar su estrategia global".

Ryan Selby, consejero delegado, destacó: "La incorporación de Nederhoff al equipo de Poda marca la incorporación de otro ejecutivo experimentado específico de la industria a nuestra Junta Asesora Global, y ahora tenemos una lista completa de líderes probados. Daniel Chen trae experiencia y conocimientos fenomenales en el ámbito de la fabricación y distribución global y ha trabajado con algunas de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, incluidas Japan Tobacco International, Imperial, British American Tobacco, Godfrey Philips India, Philip Morris International y China National Tobacco. Jon Ruiz pasó más de 15 años como ejecutivo de alto nivel en Philip Morris International (una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo y el líder actual en el mercado global de tecnología heat-not-burn con su producto IQOS). Michael Nederhoff es un experto en el mercado de bienes de consumo de rápido movimiento y fue el presidente canadiense de la empresa de cigarrillos electrónicos más exitosa del mundo (JUUL). Cada uno de ellos se ha unido al equipo de Poda porque cree en el enorme potencial de Poda para capturar una participación de mercado sustancial en el mercado global de heat-not-burn en rápido crecimiento. Ya tenemos un producto increíble en Poda y nuestros Beyond Burn™ Poda Pods, y ahora continuamos construyendo un equipo increíble de profesionales probados para apoyar nuestros objetivos de expansión global. Este es otro paso importante hacia nuestro objetivo de convertirnos en un actor importante en el mercado mundial de heat-not-burn", afirmó Ryan Selby, consejero delegado de la empresa.

De conformidad con el contrato de consultoría, la compañía ha otorgado un total de 485.000 unidades de acciones restringidas (las "RSU") a Nederhoff a un precio de 1,39 dólares. Las RSU se consolidan de la siguiente manera: (a) 240.000 seis meses después de la fecha de concesión, y (b) 245.000 doce meses después de la fecha de concesión.

