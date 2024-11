Fair Play Menarini:Se anuncian los participantes del programa The Champions Tell their Stories

Fair Play Menarini - "The Champions tell their Stories" press conference

FLORENCIA, Italia, 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Continúa el recorrido del 28º Premio Internacional Fair Play Menarini. Tras la espectacular ceremonia de entrega de premios del 4 de julio, el evento que rinde homenaje a la máxima expresión de la lealtad y el juego limpio en el deporte cerrará el año con el programa de entrevistas The Champions Tell their Stories, que se celebrará el 30 de noviembre a las 17:00 horas en el Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia.

"Los campeones, que en diferentes ámbitos representan al mundo del deporte, están llamados a ser portadores de valores que valen tanto en el campo de juego como en la vida", subraya Letizia Perini, concejala de Deportes de Florencia. "Sus historias de vida, sus éxitos en los respectivos ámbitos deportivos y los sacrificios realizados para conseguirlos, su coraje, fuerza y determinación para levantarse después de cada revés, en el deporte y en la vida, resuenan en todos nosotros. Me gustaría agradecer a la Fundación Fair Play Menarini por llevar adelante esta importante misión con perseverancia y pasión".

Durante la rueda de prensa celebrada hoy se han dado a conocer los nombres de los participantes y los detalles de esta nueva versión invernal de The Champions Tell their Stories. Una vez más, estarán presentes deportistas de alto nivel, que han encarnado los valores más altos del deporte a lo largo de sus carreras. Entre las leyendas del fútbol se encuentra nada menos que el defensa argentino Javier Zanetti, capitán del Inter de Milán desde hace mucho tiempo y embajador Fair Play Menarini desde 2023. Borja Valero, el centrocampista español, símbolo e ídolo siempre popular del equipo de la Fiorentina, también participará en el programa de entrevistas.

El voleibol estará representado por el propio "maestro", Andrea Zorzi, bicampeón del mundo con Italvolley y ganador del Fair Play Menarini Award en 2010, junto a la joven promesa Ekaterina Antropova, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de París. Del mundo del atletismo, y en particular del triple salto, nace una conmovedora historia de solidaridad y amistad, protagonizada por Andy Díaz, que ganó su primera medalla olímpica con los colores italianos en París 2024 tras dejar Cuba, y su entrenador, Fabrizio Donato, medallista de bronce en la misma disciplina en Londres 2012, que lo recibió en su casa y lo ayudó a adaptarse a su nuevo país.

El desfile estelar continúa con Rigivan Ganeshamoorthy, la revelación del atletismo paralímpico que hace unos meses ganó una medalla de oro en lanzamiento de disco en París, mejorando tres veces consecutivas el récord mundial. Giuliano Razzoli, campeón olímpico de eslalon en los Juegos de Invierno de Vancouver 2010 y embajador Fair Play Menarini un año después, nos lleva a las pistas de esquí. Por último, el público se dejará cautivar por los relatos cargados de emoción del periodista Federico Buffa, ganador en julio del 28.º Premio Internacional Fair Play Menarini en la categoría "Narrar emociones".

Una autoridad deportiva destacada como Ivan Zazzaroni, embajador Fair Play Menarini en 2019 y redactor jefe del periódico Corriere dello Sport, comentó los nombres de los participantes del programa de entrevistas de la siguiente manera.

"Estoy seguro de que este año, una vez más, The Champions Tell their Stories ofrecerá una gama única de puntos de vista, con un interesante intercambio de ideas y anécdotas entre los nuevos campeones e íconos deportivos, provenientes de diferentes orígenes y disciplinas. Todavía recuerdo la profundidad de las ideas compartidas por personas como Ian Thorpe, Tommie Smith y Edwin Moses".

El programa de entrevistas Champions Tell their Stories, producido en colaboración con Sky TG24, se transmitirá en vivo en el canal 501 de Sky a partir de las 17:00 horas. El programa será presentado por Rachele Sangiuliano, excampeona de voleibol, y los presentadores de Sky Sport, Omar Schillaciy Michele Cagiano, directores adjuntos de Sky TG24, junto con Alessandro Acton, periodista y presentador de Sky Sport.

"Estamos deseando que llegue este momento único de colaboración, sobre todo en un marco tan fantástico como el Salone dei Cinquecento", afirmaron Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de Administración de la Fundación Fair Play Menarini. "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Florencia, que desde hace muchos años comparte los valores del Premio. Esperamos que esta nueva edición de The Champions Tell their Stories sea un elemento de reflexión y un ejemplo de vida para las generaciones más jóvenes".

