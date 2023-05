U.I.M. F1H2O World Championship 2023, Grand Prix of Zhengzhou, China

U.I.M. F1H2O World Championship 2023, Grand Prix of Zhengzhou, China - SHENZHEN TIANRONG SPORTS CULTURE MANAGEMENT CO., L

- "Fast and Furious" se representa en el lago Longhu de Zhengzhou, componiendo una emocionante melodía entre la F1H2O y la ciudad

ZHENGZHOU, China, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- La ceremonia de apertura y las finales del Campeonato Mundial U.I.M. F1H2O 2023, Gran Premio de Zhengzhou, China, promovido por Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. en China, se celebraron con éxito el 30 de abril en Longhu Lake, Zhengdong New District, Zhengzhou, provincia de Henan, China.

Zhengzhou está situada en las Llanuras Centrales, cuna de la civilización china. La carrera F1H2O se celebra en el pintoresco lago Longhu, mostrando el encanto de Zhengzhou como moderna ciudad central nacional y ayudando a promover la construcción de la "Ruta de la Seda Aérea" Zhengzhou-Luxemburgo".

Con el sonido del pistoletazo de salida, comenzó oficialmente la final. Veinte lanchas partieron una tras otra, acelerando como flechas sobre la superficie del lago Longhu. El rugido de los motores, el balanceo de las olas y la velocidad de las lanchas crearon escenas emocionantes y excitantes. Tras casi una hora de intensa competición, Jonas Andersson, del equipo sueco, se proclamó campeón, derrotando a todos sus rivales. Shaun Torrente, del equipo de Abu Dhabi, y Ferdinand Zandbfrgen, del equipo de Sharjah, quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

El Campeonato del Mundo U.I.M. F1H2O 2023, Gran Premio de Zhengzhou, China, es la primera parada en China del Campeonato del Mundo F1H2O tras un "regreso" de tres años a China. También es la carrera de lanchas motoras de mayor nivel y especificación celebrada en Zhengzhou hasta la fecha.

El "aterrizaje" del Campeonato del Mundo de F1H2O en Zhengzhou no sólo brindó a los ciudadanos locales la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento internacional de alto nivel a sus puertas, sino que también mostró al mundo el hermoso paisaje de la "ciudad ribereña" del Nuevo Distrito de Zhengdong y el encanto vibrante y dinámico de Zhengzhou.

