La feria de alimentos líder en Asia, FHC 2024, inspirará conocimientos comerciales entre numerosas marcas

SHANGHÁI, 3 de julio de 2024/PRNewswire/ -- Recientemente, China anunció que Australia y Nueva Zelanda se incluirán en el ámbito de países unilaterales libres de visa. Esta es otra poderosa medida adoptada por China para promover una apertura de alto nivel al exterior después de implementar políticas de entrada sin visa para 12 países dos veces en diciembre del año pasado y en marzo de este año. En la actualidad, 31 puertos en 23 ciudades y 18 provincias de China han implementado una política de tránsito sin visa de 72/144 horas para personal de 54 países. Como la feria comercial de alimentos más grande de Asia, FHC ha respondido activamente a la nueva política de entrada sin visa y a una serie de políticas abiertas y de apoyo para empresas nacionales y extranjeras, ofreciendo asistencia para que las empresas internacionales entren con éxito en el mercado chino.

El 10 de noviembre de 2023, la 26ª Exposición Mundial de Alimentos FHC de Shanghái concluyó con éxito en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái. La exposición fue organizada por la Asociación de la Industria de la Cocina y el Catering de Shanghái y la Exposición Internacional Co., Ltd. de Shanghai Sinoexpo Informa Markets, y fue organizada conjuntamente por la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Alimentos, Productos Nativos y Ganadería y All Union. Asociación de la Industria de la Panificación. Reunió más de 100.000 exhibiciones únicas de 30 países y regiones, 2.500 expositores y un área de exposición de más de 170.000 metros cuadrados.

La escala de este año ha mejorado una vez más, FHC 2024 se llevará a cabo simultáneamente con la Exposición de Panadería de China, el Salon Du Chocolat Shanghai, la Exposición Internacional de Alimentos Enlatados y Materias Primas, Maquinaria y Equipo de Shanghái, ProWine Shanghai y la Exposición Internacional de Franquicias de Shanghái. Además, FHC 2024 ampliará las áreas de exposición a 200.000 metros cuadrados para su experiencia dorada en el sitio. Y atraerá a unos 3.000 expositores, incluidos nacionales y extranjeros. Únase a nosotros ahora para personalizar su expositor con un servicio premium. Hay 12 categorías de exhibición que le proporcionan excelentes oportunidades comerciales y cubren todos los aspectos de las industrias de hotelería, catering y servicios de alimentos.

FHC 2023 ha atraído a grupos de exhibición de 30 países y regiones, 400 fábricas y expositores internacionales, con aproximadamente 800 marcas participantes que abarcan todos los océanos, que buscan crecimiento. Cada vez más socios se unen a FHC, y los pabellones y expositores internacionales también han elogiado mucho a FHC.

