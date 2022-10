-Field Agent adquiere SimpliField, reuniendo lo mejor de la auditoría y la gestión del rendimiento en el comercio minorista

La adquisición crea el primer conjunto de soluciones integrales para ayudar a las empresas a identificar, comprender y resolver los problemas de las operaciones en las tiendas de todo el mundo

FAYETTEVILLE, Ark. y PARÍS, 21 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Field Agent, líder en enlace os , ha anunciado hoy la adquisición de SimpliField, una enlace con sede en París, Francia. El objetivo de la transacción es aportar a las marcas, los minoristas y los restaurantes las herramientas necesarias para ganar en el comercio minorista en tienda mediante la identificación, el análisis y la mejora de las operaciones minoristas.

Field Agent aprovecha un panel de más de dos millones de compradores de todo el mundo para auditar los precios en la tienda, la disponibilidad de los productos, el cumplimiento de los expositores y muchas otras características dentro del entorno de la tienda. Ahora, con la adquisición de SimpliField y su innovadora aplicación de rendimiento en el comercio minorista, los minoristas y las marcas tienen la capacidad de entender lo que está sucediendo en la tienda a través de Field Agent, y de tomar medidas con el personal de la tienda a través de SimpliField.

Según Rick West, consejero delegado y cofundador de Field Agent, la adquisición combinará lo mejor de la auditoría de tiendas con lo mejor de la gestión del rendimiento de las mismas.

"La visión de SimpliField sobre las operaciones minoristas eficientes y centradas en el cliente está perfectamente alineada con nuestra hoja de ruta de soluciones y herramientas minoristas en constante evolución", dijo West. "Con la adquisición, estamos uniendo el poder de la multitud con la amplia experiencia en el comercio minorista de ambas empresas".

Con unos ingresos combinados de más de 20 millones de dólares, un equipo de más de 150 empleados y operaciones físicas en 10 de los principales mercados mundiales, Field Agent y SimpliField aplicarán ahora su experiencia conjunta para ayudar a las empresas del sector minorista a mejorar sus operaciones, superar a sus competidores y servir mejor a los compradores.

"El efecto neto de la adquisición se verá inmediatamente", dijo el consejero delegado y cofundador de SimpliField, Benjamin Zenou. "SimpliField aprovechará el profundo conocimiento de Field Agent del mercado norteamericano mientras apoyamos su expansión en EMEA".

"Nuestros clientes actuales pueden complementar sus equipos descargando tareas sencillas a la gente de Field Agent. Será un beneficio para el cliente y el comprador por igual", dijo Zenou.

Con un alcance de 400.000 establecimientos minoristas en 65 países, la plataforma de rendimiento minorista de SimpliField permite realizar operaciones eficientes y eficaces en las tiendas. El potente sistema de comunicación y las capacidades de análisis de SimpliField ayudan a las empresas a mejorar el trabajo en equipo, el cumplimiento y el rendimiento en la tienda. Las alertas, la comunicación en tiempo real y el análisis de datos de SimpliField permiten a las marcas y a los minoristas coordinar y supervisar sus tiendas remotas y sus equipos de campo a nivel mundial.

La adquisición fue respaldada por una inversión de Five Elms Capital.

"Estamos encantados de apoyar la combinación de dos empresas altamente complementarias que están transformando la forma en que el sector minorista opera en el entorno actual de lo primero móvil", dijo Ryan Mandl de Five Elms Capital. "Con sus recursos y estrategia combinados, esperamos que esta adquisición proporcione un valor significativo e impulse una mayor innovación para los clientes actuales."

Acerca de Field Agent

Fundada en 2010, Field Agent es un proveedor de confianza de auditorías de tiendas, valoraciones y reseñas, opiniones de los compradores y otras soluciones de venta al por menor específicas para cada lugar. Con un panel global de más de dos millones de compradores cotidianos, enlace así como enlace .

Acerca de SimpliField

SimpliField es enlace . Fundada en 2016, la tecnología móvil de SimpliField ayuda a las empresas a aumentar los ingresos en un 3% de media y a reducir la pérdida de clientes en un 30% mediante la coordinación, el funcionamiento y el análisis de sus operaciones minoristas a distancia, y permite a las marcas, los minoristas y los restaurantes ofrecer experiencias excepcionales a los clientes en las tiendas a escala.

Acerca de Five Elms

Five Elms Capital es un inversor líder en crecimiento en empresas de software de categoría mundial que los usuarios adoran. Five Elms proporciona capital y recursos para ayudar a las empresas a acelerar su crecimiento y a consolidar su papel como líderes del sector. Five Elms tiene oficinas en Norteamérica y Europa e invierte en las mejores plataformas de software a nivel mundial. Para más información, visite fiveelms.com

