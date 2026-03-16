Field Medical nombra a Mark A. Turco, MD, como consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

CARDIFF-BY-THE-SEA, Calif., 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc., una empresa de tecnología médica en fase clínica dedicada al desarrollo de soluciones de ablación por campo pulsado (PFA) de segunda generación para arritmias ventriculares y auriculares complejas, ha anunciado hoy el nombramiento del Dr. Mark A. Turco, MD, como consejero delegado, con efecto inmediato.

El Dr. Turco cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos de liderazgo, tanto en empresas emergentes cardiovasculares financiadas por capital de riesgo como en cargos ejecutivos dentro de grandes empresas de dispositivos médicos. Ha dirigido múltiples empresas en fase clínica a lo largo de procesos de desarrollo y operaciones estratégicas, creando organizaciones preparadas para crecer a largo plazo.

"La trayectoria única de Mark como cardiólogo, investigador clínico y ejecutivo con amplia experiencia en dispositivos médicos le dota de las herramientas necesarias para guiar a Field Medical en esta próxima fase de crecimiento", afirmó Ben Cannon, miembro del consejo de administración de Field Medical y miembro de los equipos de inversión de BioStar Capital y Cue Growth. "A medida que aceleramos nuestros programas clínicos y reforzamos nuestras capacidades operativas, su experiencia ejecutiva en el avance de tecnologías médicas complejas a lo largo de hitos de desarrollo, regulación y comercialización permitirá una ejecución disciplinada y la creación de valor sostenible a largo plazo".

El Dr. Turco ocupó el cargo de presidente y consejero delegado de JC Medical, Inc., donde dirigió el desarrollo de un sistema específico de sustitución transcatéter de la válvula aórtica (TAVR) para el tratamiento de la insuficiencia aórtica, que fue adquirido por Edwards Lifesciences en julio de 2024. Anteriormente, ocupó puestos de alta dirección en Medtronic y Covidien, donde fue vicepresidente y director médico de las divisiones vascular y neurovascular, y más recientemente ocupó el cargo de presidente y consejero delegado del Rhode Island Life Science Hub. El Dr. Turco, cardiólogo intervencionista certificado antes de pasar al sector privado, aporta tanto conocimientos clínicos como experiencia operativa al equipo directivo de Field Medical.

"Es un honor para mí unirme a Field Medical en este momento crucial de su evolución", afirmó el Dr. Turco. "La empresa ha creado una plataforma de PFA diferenciada con el potencial de abordar de manera significativa las importantes necesidades no cubiertas de los pacientes, tanto en arritmias ventriculares como en fibrilación auricular. Estoy deseando colaborar estrechamente con el excepcional equipo de Field Medical para impulsar rigurosamente nuestros programas clínicos y recorrer las vías regulatorias con el fin de alcanzar nuestros objetivos operativos".

Acerca de Field Medical, Inc. Fundada en 2022, Field Medical es una empresa de tecnología médica en fase clínica dedicada al desarrollo de soluciones de ablación por campo pulsado (PFA) para arritmias cardíacas complejas. Su sistema de ablación FieldForce integra un diseño de catéter focal con la tecnología de energía patentada FieldBending™, concebida para realizar ablaciones eficaces y precisas de forma segura, con el objetivo de mejorar los resultados en el tratamiento de las arritmias ventriculares y auriculares. En 2024, Field Medical obtuvo la designación de dispositivo innovador y accedió al FDA TAP Pilot Program para su indicación de taquicardia ventricular. En octubre de 2025 se publicó el ensayo VCAS en Circulation.

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El sistema de ablación FieldForce™ es un dispositivo en fase de investigación y, en virtud de la legislación federal (de los Estados Unidos), su uso está limitado a fines de investigación.

Contacto para medios Holly Windler619.929.1275media@fieldmedicalinc.com

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