Fineqia anuncia la inversión en la compañía de blockchain Wave Financial Group

LONDRES, 2 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la "Compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) se complace anunciar que su filial, Fineqia Investments Limited, ("Fineqia Investments") ha asumido una participación de capital en Wave Financial Group, LLC ("Wave").

Con sede en Los Ángeles, Wave asume la inversión de fase temprana, gestión de activos, gestión de tesorería y consultoría de estrategia para mejorar la adopción de tecnologías de blockchain en todoe l mundo. La inversión proporciona a Fineqia una participación en un equipo con gran conocimiento, experiencia y una red mundial.

Wave se basa en la experiencia y disciplina en la inversión de fase inicial de su consejero delegado y fundador David Siemer, que previamente cofundó Wavemaker Partners ("Wavemaker"), con casi 15 años de trayectoria en inversión y operaciones. Wavemaker incluye siete fondos con activos bajo gestión de 300 millones de dólares e inversiones en más de 300 compañías en Estados Unidos y sureste asiático. David también fundó Siemer & Associates LLC., un banco de inversión de tecnología, que vendió a CEC Capital en 2016.

"Estamos impacientes por empezar a trabajar con Fineqia para obtener acceso a oportunidades de deuda no correlacionadas y de alta calidad y seguir reforzando nuestra relación mientras superamos las barreras en torno a la emisión de los bonos de activos digitales", dijo David Siemer, consejero delegado.

La transacción sigue las financiaciones tempranas de Fineqia Investments en la compañía de seguros de blockchain, Black Insurance; la solución de registro y liquidación de activos basados en blockchain, Nivaura Ltd; y el proveedor de Software-as-a-Service (SaaS) financiero premium, PremFina Limited. Además, Fineqia tiene un holding de capital en Phunware Inc., una plataforma de nube empresarial totalmente integrada para móvil que ofrece productos y servicios para marcas en todo el mundo.

"La red y conocimiento de Wave de empresas emergentes y corporaciones que siguen estrategias de blockchain y criptomoneda es un norme activo para Fineqia", dijo Bundeep Singh Rangar, consejero delegado de Fineqia. "Encaja con nuestro negocio central de colocar deuda de valores de capital, como los respaldados por criptoactivos, que pronto se probarán dentro del programa sandbox del regulador británico".

La inversión de Fineqia en Wave está en línea con su estrategia de invertir en compañías de blockchain que apoyan este modelo empresarial. La suma de inversión de Fineqia representa menos del 5% de su capitalización de mercado.

ACERCA DE FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia International Inc. es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales e inversiones, incluidas las que propagan las tecnologías de blockchain. Si desea más información, visite https://investors.fineqia.com/news [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2430239-1&h=3729097346&u=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews&a=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews].

ACERCA DE FINEQIA INVESTMENTS LTD

Fineqia Investments Ltd es una filial de propiedad total de Fineqia International fundada para sostener la creciente cartera de la Compañía de compañías de blockchain, fintech y criptomoneda en todo el mundo.

Acerca de Wave Financial Group

Wave Financial es una compañía de gestión de activos digitales diversificada líder, que ofrece inversión en fase temprana, gestión de tesorería y estrategias e índices de gestión de activos para aumentar el crecimiento del ecosistema de activos digitales. Dirigida por David Siemer, consejero delegado, y Benjamin Tsai, director general y gerente, el equipo de Wave Financial es pionero en el puente de enlace entre la gestión de activos tradicional y el nuevo paradigma de los activos digitales.

