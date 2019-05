Fineqia anuncia el levantamiento del valor de inversión en la compañía de seguros Blockchain, Black Insurance

Publicado 29/05/2019 15:01:12 CET

LONDRES, 29 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. ("la compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) se complace al anunciar un aumento de más de un 20% en su participación de valores en Black Insurance ("Black"), una compañía nueva digital de seguros en blockchain.

Fundada en 2018 por medio Risto Rossar, Black busca convertirse en un asegurador con licencia y permitir la suscripción de nuevas políticas de seguros por medio de sindicatos de seguros similares a los del mercado de Lloyd. Los brokers de seguros y agentes podrán crear esquemas de seguros destacados de forma más rápida y barata utilizando la plataforma Black.

Se trata de la segunda ronda de financiación de Black. Fineqia participó en la fase anterior, además de ser parte de su estrategia para invertir en compañías que permiten a Fineqia fortalecer su cartera existente de compañías mundiales de tecnología blockchain, tecnología de finanzas y de criptodivisas.

"Fineqia se complace al haber conseguido maximizar su inversión original en Black en la ronda de inversión más reciente", destacó el consejero delegado de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Black representa todo lo que buscamos de los emisores: innovación, interrupción y ambición. Y creemos que los seguros es un sector maduro para la interrupción blockchain, y Black Insurance cuenta con el equipo con la experiencia adecuada para hacer que esto suceda".

La utilización de Black de blockchain en seguros supone un descenso en los costes operativos, aumentando la seguridad y transparencia, mitigación contra cualquier punto único de fallo y mejora de las reputaciones para todas las partes implicadas. A establecer un mercado en el que los inversores y suscriptores de seguros puedan comercializar directamente el uno con el otro, Black busca minimizar los costes de transacción.

La inversión de Fineqia en Black se mantiene por medio de su filial, Fineqia Investments Ltd. Está en línea con su estrategia de invertir en compañías relacionadas con blockchain que apoyan su modelo de negocios. La suma de inversión de Fineqia representa menos de un 9% de su capitalización de mercado.

Acerca de Fineqia International

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales e inversiones, incluyendo las que propagan las tecnologías blockchain. Si desea más información, visite https://investors.fineqia.com/news [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2479240-1&h=4122660779&u...].

Acerca de Black Insurance

Black es una compañía de seguros digitales en blockchain que permite a los poseedores de tokens invertir directamente en riesgos de seguros y cambiar completamente la forma en la que funcionan los mercados de los seguros. El objetivo es crear una plataforma de seguros digital que pueda hacer que todas las compañías de seguros estén obsoletas. Si desea más información visite la página web: https://www.black.insure/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2479240-1&h=2777269118&u...]

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones en este comunicado podrían contener información de futuro (definido por las normas de valores de Canadá aplicables) ("declaración de futuro"). Todas las declaraciones, que no sean consideradas hechos históricos, que se dirigen a actividades, eventos u otros desarrollos que Fineqia (la "compañía") cree, espera o anticipa que ocurrirá o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero no limitándose, a las declaraciones relacionadas con las adquisiciones potenciales y financiación) se consideran declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro son normalmente identificables por el uso de las palabras "podría", "podrá", "deberá", "continúa", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "planea" o "proyecta" o las formas negativas de estas palabras o de otras variaciones en estas palabras o de la terminología comparable. Las declaraciones de futuro están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, y muchos de ellos van más allá de la capacidad de la compañía para controlar o predecir, y pueden hacer que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los debatidos en las declaraciones de futuro. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales sean diferentes materialmente de las expectativas actuales, incluyen, entre otras cosas y sin limitación, el fallo al no conseguir la financiación suficiente, y otros riesgos desvelados en el registro de desvelación público archivado de la compañía con las autoridades normativas relevantes de valores. Cualquier declaración de futuro solo hace referencia hasta la fecha en la que se lleva a cabo excepto que sea necesario por las normas de valores aplicables. La compañía no tiene ninguna intención u obligación de actualizar cualquier declaración de futuro excepto que sea necesario por las leyes de valores aplicables.

Contacto: Bundeep Singh Rangar, consejero delegado de Bundeep.Rangar@Fineqia.com[mailto:Bundeep.Rangar@Fineqia.com] , teléfono: +44-203-500-3462, página web: www.fineqia.com [http://www.fineqia.com/]

Sitio Web: http://www.fineqia.com/