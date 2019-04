Fineqia anuncia una suscripción adicional de 25.000 dólares en The Field

Publicado 11/04/2019 5:39:28 CET

LONDRES, 11 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la "Compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) se complace anunciar que su filial británica ha concertado con éxito la suscripción de 25.000 dólares estadounidenses adicionales en The Field LLC, una sociedad anónima de California ("The Field").

Anunciada el 12 de octubre de 2017, The Field fue la primera oferta de Fineqia en la plataforma online de su filial británica Fineqia Ltd (la "Fineqia Platform"). The Field conectó con la Fineqia Platform para ayudar a recaudar 100.000 dólares estadounidenses para poder completar la película 'Line of Descent' (previamente The Field). Fineqia Ltd ha concertado ahora la suscripción de 25.000 dólares estadounidenses adicionales en The Field requeridos para finalizar la post-producción de la película.

Prevista para lanzarse a finales de este año, "Line of Descent" es una película de acción-drama grabada en las calles de Nueva Delhi, India, en la que los miembros de una familia mafiosa disfuncional están en guerra entre sí. Mientras tanto, un oficial encubierto lucha con sus propios demonios y ayuda en su caída fina. La película, dirigida por Rohit Karn Batra, está protagonizada por el actor de Hollywood Brendan Fraser e incluye a algunos de los actores más reconocidos de la India, como Abhay Deol, Ronit Roy y Prem Chopra. Con sus matices criminales oscuros, la película puede compararse con clásicos de culto como Slumdog Millionaire (2008) y City of God (2011).

Estamos encantados de que Rohit confiase de nuevo en Fineqia para concertar esta suscripción adicional requerida para la finalización de la película", dijo el consejero delegado de Fineqia, Bundeep Singh Rangar.

Además, Fineqia anunció hoy que Martin Bernholtz ha resignado de la junta directiva de Fineqia, con efectividad inmediata. Bernholtz ha sido director de Fineqia desde el 20 de junio de 2014.

"Estamos agradecidos de los años de servicio de Martin. Ha sido un miembro comprometido de la junta de Fineqia y le deseamos lo mejor en sus futuras iniciativas", dijo Rangar.

Acerca de Fineqia International Inc.

Fineqia International Inc. es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales. Si desea más información, visite https://investors.fineqia.com/news [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2430239-1&h=3729097346&u=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews&a=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews].

Ni la Bolsa de Valores de Canadá ni su proveedor de servicios regulatorios han revisado ni aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión del contenido de este comunicado.

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia Limited actúa como bróker que proporciona valores de emisión de la compañía al mercado, distribución y marketing de los mismos, además de destacar de forma transparente los riesgos y subrayar con objetividad las oportunidades implicadas. Si desea más información visite www.fineqia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2430239-1&h=575415835&u=http%3A%2F%2Fwww.fineqia.com%2F&a=www.fineqia.com].

