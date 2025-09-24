Flipster lanza las primeras criptomonedas USD1 del mercado para BTC, ETH, SOL, XRP y DOGE

(Información remitida por la empresa firmante)

PANAMA CITY, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una plataforma de negociación de derivados de criptomonedas de rápido crecimiento, es ahora la primera plataforma que ofrece perpetuos de USD1 para BTC, ETH, SOL, XRP y DOGE. USD1, la stablecoin totalmente respaldada y regulada emitida por World Liberty Financial (WLFI), se puede operar o mantener en Flipster mientras se ganan puntos de fidelidad y recompensas en USDT. Además de ser pionera en perpetuos de USD1, Flipster también lidera el mercado con operaciones sin spread en los pares principales, eliminando el deslizamiento al entrar y salir para ofrecer a los operadores una precisión de ejecución inigualable.

USD1 Perps: una nueva opción para los principales mercados

Mercados como BTC y ETH son consistentemente los pares perpetuos más negociados en criptomonedas, casi siempre cotizando frente a las principales stablecoins. Para Flipster, fue un paso natural lanzar plataformas de intercambio en USD1 para BTC, ETH y otros activos importantes. Los operadores ahora pueden acceder a los pares perpetuos BTC-USD1, ETH-USD1, SOL-USD1, XRP-USD1, y DOGE-USD1, junto con USDT-USD1 al contado.

Dado que las stablecoins ya son la columna vertebral de la negociación de derivados, la integración del USD1 regulado de WLFI como par de negociación y como saldo generador de recompensas genera claros beneficios para los operadores y el ecosistema en general.

El primer intercambio en eliminar el spread en todos los pares principales

En Flipster, todos los pares principales, incluyendo los perps de USD1, se negocian con spread cero. Cada entrada y salida coincide con el precio real del mercado, eliminando el deslizamiento que erosiona la rentabilidad en otros mercados.

Junto con WLFI y recompensas de puntos integradas, como el programa de fidelización de USD1, Flipster ofrece una experiencia de negociación perp inigualable donde la ejecución, la velocidad y las recompensas convergen en una plataforma de negociación fluida y de alto rendimiento.

Asociación Flipster x WLFI

Este debut se basa en la reciente colaboración de Flipster con WLFI, consolidando el estatus de USD1 como una stablecoin emergente. Al ser pionero en las perpetuos de USD1 y ofertas relacionadas, Flipster consolida su posición como la plataforma de intercambio de referencia para USD1, ofreciendo a los operadores acceso a pares de criptomonedas principales y alternativas con una eficiencia de capital única y oportunidades de recompensa.

Opere. Gane. Acumule puntos.

Experimente la ventaja de USD1 en Flipster hoy.

Acerca de Flipster

Flipster es la plataforma de intercambio sin fricción para los operadores de criptomonedas que buscan la mejor experiencia de negociación perpetua. Con spreads cero en los pares principales y saldos que generan ganancias al operar, ofrece precisión y rendimiento para quienes se mueven y operan con rapidez. Solo en 2024, el volumen de operaciones de Flipster creció un 856 % interanual, consolidando su posición como una de las plataformas de negociación de criptomonedas perpetuos de mayor crecimiento. Descubra más en flipster.io o siga a X.

