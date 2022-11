Flotando en Cloud Nine: Emma transforma el vagón de la noria en un dormitorio

Cloud Nine Capsule on Vienna's Giant Ferris Wheel by Emma -- The Sleep Company

Emma regala este fin de semana paseos en su cápsula Cloud Nine, que se eleva más de 60 metros sobre la capital austriaca

Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de unas vistas espectaculares de Viena desde la comodidad de una cama

VIENA, 25 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Este fin de semana, flote en Cloud Nine con un viaje gratuito en la cápsula para dormir de Emma en la Noria Gigante de Viena, disponible desde hoy hasta el domingo. La noria gigante del Prater de Viena se inauguró en 1897 para celebrar el 50º aniversario de la llegada al trono del emperador Francisco José I, lo que la convierte en la noria más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. En la cápsula de Emma - The Sleep Company, decorada con mucho cariño, los pasajeros empezarán a soñar rápidamente en la cama con vistas a Viena, bajo un dosel de luces de hadas, nubes de algodón y atrapasueños. Con la experiencia Cloud Nine, Emma está transformando la idea de soñar en nubes esponjosas en una realidad - y todos los visitantes son bienvenidos a experimentarlo por sí mismos.

Para ser de los primeros en soñar en Cloud Nine en la Cápsula Emma, numerosos visitantes llegaron a la Noria Gigante de Viena en el Prater desde las 9:00 am hora local. Kathi D. participó en la primera ronda y quedó encantada: "Un paseo en la noria es siempre una experiencia especial en esta época del año. Tener una vista del Prater decorado festivamente mientras se flota en Cloud Nine fue una experiencia extraordinaria."

Cómo: Simplemente visite el Rincón de Emma en la Noria Gigante de Viena y comparta la contraseña "Flotando en Cloud Nine con Emma", para disfrutar de un viaje de ida y vuelta gratuito en la cápsula de Cloud Nine.

Cuándo: Del 24 al 27 de noviembre de 2022, todos los días de 10:30 am a 14:30 pm.

Dónde: El rincón de Emma en la Noria Gigante de Viena, frente a la taquilla, Riesenradplatz 1, 1020 Viena, Austria.

Más imágenes disponibles aquí.

