El Foro Mundial de la Industria de Bajo Carbono 2026 explora vías para cerrar la brecha eléctrica (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Aprovechar al máximo cada rayo de sol y llevar energía a quienes carecen de ella: el Foro Mundial de la Industria de Bajo Carbono 2026 explora vías para cerrar la brecha eléctrica

SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de septiembre de 2026 se celebró en Shenzhen el Foro Mundial de la Industria de Bajas Emisiones de Carbono 2026, bajo el lema "Aprovechar al máximo cada rayo, llevar energía a quienes carecen de ella". El evento fue organizado conjuntamente por el Global Solar Council, la China Energy Research Society, la World Alliance for Low Carbon Cities, la Tsinghua Shenzhen International Graduate School y Huawei Digital Power. Líderes del sector, destacados académicos, operadores de redes y representantes empresariales de todo el mundo se reunieron para analizar cómo la integración de tecnologías de formación de red e inteligencia artificial puede transformar el panorama energético mundial.

Hou Jinlong, miembro del Consejo de Administración de Huawei y presidente de Huawei Digital Power, afirmó en el discurso de apertura que la descarbonización, la electrificación, la digitalización y la inteligencia se han convertido en las tendencias a largo plazo de la transición energética mundial. Sin embargo, no existe una solución única para dicha transición; las distintas regiones y economías se enfrentan a desafíos diversos y estructuralmente complejos. En las regiones con una alta penetración de energías renovables, la prioridad es la seguridad del sistema. En las economías emergentes, el enfoque se centra en garantizar el suministro eléctrico y reducir los costes. En las regiones menos desarrolladas, la atención se dirige a lograr un acceso inclusivo a la electricidad. La integración de la tecnología de formación de red con la inteligencia artificial permite que las energías renovables alcancen bajos costes, alta fiabilidad, sostenibilidad y seguridad en el suministro. Esto ofrece una solución inédita, replicable y viable para la transición energética. Huawei Digital Power se compromete a colaborar con todos sus socios para impulsar la visión de 'formación de red e IA en todas partes' y construir un ecosistema industrial de energía digital saludable, próspero y sostenible.

Perspectivas de tendencias: Integración de tecnologías de formación de red e IA para abordar los principales desafíos de la transición energética mundial

El panorama energético mundial está experimentando un profundo cambio de paradigma. El representante del Global Solar Council compartió sus reflexiones en su discurso principal: el mundo está pasando de una dependencia energética de los combustibles fósiles a una independencia energética basada en recursos locales de energía solar y almacenamiento, a medida que las incertidumbres se vuelven cada vez más frecuentes. Destacó que la revolución tecnológica ha hecho posible esta transformación y que la profunda integración de la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento de energía será clave para construir un sistema eléctrico más resiliente y sostenible.

Wang Xiongfei, miembro sénior del IEEE y profesor titular de la cátedra Xinghua en la Universidad de Tsinghua, analizó en su intervención los nuevos desafíos que plantean los centros de datos de inteligencia artificial (AIDC) a escala de gigavatios (GW). Señaló que los futuros centros de datos no deben limitarse a ser grandes consumidores de energía, sino convertirse en cargas "amigables" capaces de detectar el estado de la red, apoyarla de manera proactiva y poseer cierto nivel de capacidad de permanencia ante fallos. Propuso un concepto de diseño colaborativo que abarca desde el chip hasta la red, subrayando que tecnologías clave, como el almacenamiento de energía con capacidad de formación de red, la optimización del control UPS y la gestión coordinada de la carga de trabajo, pueden facilitar una interacción armoniosa entre los centros de datos y las redes eléctricas, garantizando así el funcionamiento estable de la futura infraestructura informática.

Patrick Clerens, secretario general de Energy Storage Europe, pronunció una ponencia titulada "Mercados europeos de almacenamiento de energía: mecanismos de mercado y desarrollo de servicios de formación de red (GFM)". Expuso la evolución de los mecanismos del mercado de almacenamiento de energía en la UE, impulsada por las necesidades de seguridad del suministro y la reforma del diseño del mercado eléctrico. Señaló que, a medida que aumenta la cuota de energías renovables, disminuye la inercia del sistema, lo que convierte a la capacidad de formación de red en una exigencia ineludible. Asimismo, profundizó en las iniciativas europeas orientadas al mercado en materia de servicios de formación de red, como la inercia sintética y el soporte rápido de frecuencia. Por último, destacó que países como Alemania han comenzado a licitar capacidad de formación de red, lo que abre nuevos modelos de negocio y valiosas oportunidades para el almacenamiento de energía.

El Dr. Liu Yunfeng, director científico de Huawei Digital Power, pronunció un discurso titulado "Formación de redes + IA: Impulsando la evolución basada en silicio de la Internet de la Energía". En su intervención, señaló que los sistemas eléctricos están pasando de ser "sistemas electromagnéticos-mecánicos" a "sistemas programables basados en silicio", y que la estabilidad de dichos sistemas está dejando de ser un "atributo natural" para convertirse en una "capacidad diseñada". Presentó el sistema de verificación integral de Huawei para la tecnología de formación de red y subrayó que la IA no es una característica opcional para la Internet de la Energía, sino una capacidad esencial para que los sistemas complejos alcancen la autonomía. FusionSolar Agent de Huawei, con su arquitectura de IA de cuatro capas —que comprende una base de computación, modelos de energía eléctrica, equipos inteligentes y agentes—, redefine la gestión inteligente de las plantas de energía a lo largo de todo su ciclo de vida, impulsando la inteligencia integral de los sistemas fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento de energía.

La práctica marca el camino: de la certificación estándar a la verificación a gran escala del proyecto fotovoltaico con almacenamiento (PV+ESS) más grande del mundo

Pouya Mostashar, investigador asociado de Fraunhofer IWES, presentó los resultados de la primera prueba europea de capacidad de formación de red a nivel de megavatios, realizada en colaboración con Huawei. La prueba se ajustó estrictamente a la primera directriz integral del mundo para ensayos de formación de red, publicada por VDE FNN en Alemania. Los resultados demostraron que los sistemas de almacenamiento de energía tuvieron un desempeño excelente en escenarios clave, como la respuesta de inercia, la capacidad de sobrecarga y la operación en isla. Mostashar señaló que esta prueba no solo confirmó la excelente aplicabilidad de la tecnología de formación de red en sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, sino que también sentó unas bases sólidas para la certificación normativa y la comercialización de esta capacidad.

Antonio M. Abuel Jr., director de proyectos de Terra Solar Philippines Inc., presentó el proyecto más grande del mundo que integra energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía. El proyecto MTerra Solar Grid-Forming PV+ESS incluye un sistema fotovoltaico de 3,5 GW y un sistema de almacenamiento de energía de 4,5 GWh con dicha capacidad. Para el 26 de agosto de 2026, se había completado y puesto en marcha la Fase 1 —que comprende 2,5 GWp de capacidad fotovoltaica y 3,3 GWh de almacenamiento (BESS)—, iniciando ya su operación comercial. El proyecto suministrará energía limpia y estable a unos 2,4 millones de hogares y reducirá las emisiones de carbono en más de 4,3 millones de toneladas anuales. Abuel destacó que el valor de este proyecto reside en demostrar que los sistemas de gran capacidad que combinan fotovoltaica y almacenamiento pueden considerarse una fuente de energía fiable y segura para la red eléctrica de Filipinas, creando un modelo replicable para acelerar la transición global hacia energías limpias.

Colaboración industrial: Iniciativa conjunta global sobre tecnologías de formación de red e IA para cerrar la brecha eléctrica

Para concluir el evento, el Global Solar Council, la China Energy Research Society, la World Alliance for Low Carbon Cities, la Tsinghua University Shenzhen International Graduate School, Huawei Digital Power, así como socios del sector y representantes de grandes empresas de todo el mundo, lanzaron conjuntamente la Global Joint Initiative on Grid Forming & AI. Esta iniciativa une a toda la industria para acelerar la aplicación a gran escala y la estandarización de las tecnologías de formación de red y de inteligencia artificial. Se aprovecharán las innovaciones tecnológicas para abordar los desequilibrios energéticos y suministrar electricidad ecológica, estable y asequible a todas las personas, especialmente a los casi 700 millones de habitantes del planeta que carecen de acceso a la electricidad. Se emprenderán acciones concretas para cumplir la misión de cerrar la brecha eléctrica mundial. Impulsado por las tecnologías de formación de red y la IA, está cobrando forma rápidamente un sistema energético ecológico, estable e inteligente, alimentado por fuentes renovables como la solar, la eólica y el almacenamiento.

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