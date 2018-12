Fortissimo – Un nuevo Marketplace para simulación, modelización y analítica de datos que ayuda a empresas

Publicado 19/12/2018 13:01:21 CET

Fortissimo – Un nuevo Marketplace para simulación, modelización y analítica de datos ayuda a empresas europeas a ganar competitividad

Edinburgo /News Aktuell, 19 de Diciembre, 2018: El Marketplace de Fortissimo (https://www.fortissimo-project.eu/) no tiene coste de registro y ofrece acceso rápido y bajo demanda a servicios de computación de altas prestaciones (HPC) en modalidad de pago por uso. Este identifica proveedores de servicio para encontrar soluciones a los requerimientos de usuarios y sus necesidades de manejo, gestión de proyecto y facturación. Estos servicios eliminan para la empresa usuaria la necesidad de invertir en hardware y software HPC, de modo que se consiguen reducciones de coste y tiempos.

Mientras hoy el acceso a tecnologías HPC se encuentra disponible para las grandes compañías, los costes de propiedad y mantenimiento de una infraestructura adecuada se encuentran más allá de las capacidades financieras de las PYME. El Marketplace de Fortissimo permite a estas empresas ser competitivas globalmente y más rentables a través del uso de los servicios de simulación y “big data” corriendo sobre una infraestructura Cloud para HPC de un modo eficiente en costes.

79 casos de éxito ejecutados por las PYMEbajo el proyecto Fortissimo (*)documentan el uso y beneficios de los servicios avanzados de simulación y analítica de datos utilizando Cloud para HPC. Estos han resultado en una serie de servicios comercialmente relevantes ejecutándose sobre una infraestructura HPC proporcionada por los socios del proyecto.

Dos ejemplos de casos de éxitos llevados a fin y publicados son:

o Simulación de procesos de manufactura aditiva para la producción de componentes metálicos ( Simulation of additive manufacturing processes for the production of metal components - https://www.fortissimo-project.eu/experiments/804)

o Optimización en Cloud de un generador de energía undimotriz multicuerpo ( Cloud-based optimisation of a multi-body wave energy device - https://www.fortissimo-project.eu/experiments/810)

Para más información contacte: support@fortissimo-project.eu