Foundever® inaugura su primer centro CX offshore en el sur de Egipto con la apertura de su nuevo hub en Luxor

(Información remitida por la empresa firmante)

CAIRO, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Foundever, líder mundial en soluciones de experiencia del cliente (CX), celebró la inauguración de su nuevo centro de contacto en Luxor, que supone el primer centro CX offshore de la empresa en el sur de Egipto.

A la ceremonia de inauguración asistieron el Dr. Amr Talaat, Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Egipto, junto con Laurent Uberti, CEO del grupo, Presidente Ejecutivo y Cofundador de Foundever; Benedita Miranda, COO para EMEA; Mina Wahba, Country Leader para Egipto; y Ahmed El Zaher, CEO de ITIDA.

La nueva sede se inaugura con 200 puestos de trabajo y se ampliará a 400 empleados a tiempo completo en diciembre de 2026. Esta apertura forma parte de un plan más amplio de la empresa que incluye la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo en Egipto en los próximos tres años, lo que reforzará la posición de Egipto como destino global para la externalización de CX e IT.

Foundever ya opera en El Cairo a través de sus centros en el Parque Tecnológico de Maadi y en el Complejo Empresarial City Stars, donde la empresa logró un crecimiento del 115% el año pasado. En la actualidad, presta servicio a 15 clientes globales en 14 idiomas, lo que subraya la fortaleza de Egipto como centro de externalización multilingüe.

Al ubicar su primer centro en Luxor, Foundever está aprovechando el talento de la región, impulsando trayectorias profesionales más cercanas al hogar para los jóvenes profesionales y contribuyendo al desarrollo social y económico de las comunidades circundantes.

La apertura del centro de Luxor supone un paso importante en el camino de Foundever para integrar soluciones de IA en la experiencia de cliente. Foundever permite a los empleados de Luxor trabajar de forma más inteligente, rápida y con mayor confianza, ofreciendo experiencias sencillas y centradas en las personas a gran escala.

Foundever combina tecnologías innovadoras, como la IA conversacional, los modelos de lenguaje personalizados y "agentic AI automation" (IA autónoma) para mejorar las capacidades de todos los empleados. Este enfoque centrado en las personas acelera la transformación, mejora la productividad y garantiza que cada interacción aporte más valor a los clientes y a los equipos.

Egipto ha demostrado ser uno de nuestros mercados más dinámicos en términos de crecimiento, afirmó Laurent Uberti. La inauguración de nuestro primer centro en el sur de Egipto refleja nuestra confianza en el increíble potencial de la región: su gente, su talento y su espíritu innovador. Luxor desempeñará un papel clave en el impulso de nuestra visión global para el futuro de la experiencia del cliente.

La apertura de este nuevo centro en Luxor pone de relieve el impulso de Egipto como centro de externalización, ampliando las oportunidades profesionales digitales para los jóvenes en esta zona, destacó el doctor Amr Talaat.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2792747...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/foundever-inaugura-su-primer-centro-cx-offshore-en-el-sur-de-egipto-con-la-apertura-de-su-nuevo-hub-en-luxor-302580912.html