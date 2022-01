FountainCap consigue el premio Asia Asset Management Best of the Best

FountainCap Wins Asia Asset Management Best of the Best Award

HONG KONG, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. ("FountainCap") ganó el premio 'Best of the Best Performance Awards - Greater China Equity (5 años)' de Asia Asset Management. En los últimos años, el equipo de FountainCap ha ganado varias distinciones de la industria por su sólido historial respaldado por su investigación exhaustiva de inversiones en China y su enfoque disciplinado de inversión a largo plazo. 2021 fue un año difícil para muchos administradores de fondos de China, pero FountainCap superó los numerosos desafíos y alcanzó nuevas alturas con entradas récord en su estrategia. Cerró el año con activos bajo gestión por más de 1.600 millones de dólares estadounidenses.

Asia Asset Management comenzó a publicarse en diciembre de 1995 y es una de las plataformas de medios más influyentes en la industria de gestión de activos de Asia. El premio anual Best of the Best se lleva a cabo en Hong Kong durante los últimos 19 años para reconocer los logros sobresalientes de las instituciones financieras globales. Los criterios de evaluación consisten en una variedad de factores cualitativos y cuantitativos, que incluyen antecedentes históricos, crecimiento y estructura comercial, y productos innovadores.

Los últimos siete años han sido uno de los períodos más desafiantes para la inversión en acciones de China en la historia, pero FountainCap superó con éxito una serie de crisis y recesiones del mercado. Mediante la inversión en empresas con fundamentos sólidos y la adhesión a su estrategia de inversión a largo plazo, FountainCap pudo obtener un rendimiento superior en los mercados chinos durante el período. En consecuencia, FountainCap se está convirtiendo en un socio confiable de China para los inversionistas globales y continúa expandiendo su base de clientes institucionales. FountainCap fue designado como administrador dedicado de China para uno de los fondos públicos de pensiones más grandes del Reino Unido en 2020 y lanzó su Greater China Select UCITS Fund en julio de 2021, lo que permitió un mayor acceso a su estrategia.

Acerca de FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

Dirigido por el veterano inversor chino Frank Ding, el equipo de inversión está compuesto por especialistas del sector y de la industria que tienen una experiencia combinada de inversión en China de más de 60 años y en ocho ciclos de mercado global. Los profesionales de la inversión en FountainCap están equipados con conocimientos y experiencia en inversiones globales y tienen un conocimiento profundo de la economía y el mercado de China. El objetivo de la empresa es generar consistentemente resultados superiores de inversión a largo plazo y proporcionar los mejores servicios a sus clientes.

http://www.fountaincapri.com